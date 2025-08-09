Украинка вместо шести iPhone купила дом в селе: как он выглядит (фото)

Женщина, которую зовут Алина, купила в Днепропетровской области вблизи Кривого Рога сельский дом. Он стоил 8000 долларов. Хозяйка провела экскурсию, чтобы показать все преимущества и недостатки своего жилья.

На территории этого сельского дома есть двухэтажный гараж, несколько пристроек, в частности летняя кухня, курятник и уличный туалет. Рядом — приусадебный участок с системой полива, а вдоль двора аркой растет виноград. Как выглядит помещение внутри, а также, с чего владелица начала ремонт, — узнавал Фокус.

"Мы могли купить шесть новеньких iPhone, но вместо этого рискнули и купили дом в селе. За эти деньги получили небольшой сад, в котором мы что-то придумаем и посадим. Прямо возле дома — елка. Есть огород, где учимся выращивать овощи. Винограда много, но он чем-то болеет. Гараж, куда можно поставить все и даже больше. Задний двор, на котором можно спрятаться от всех. А это курятник, который мы разбираем, потому что хотим сделать здесь красивую зону для отдыха", — рассказывает женщина.

Экскурсия по дому

В другом видео, снятом еще зимой, владелица провела небольшую экскурсию, показав, что ей досталось в "наследство" от предыдущих хозяев. Прежде чем зайти в дом, она предупредила, что нужно пригибать голову, ведь потолок очень низкий.

Далее Алина демонстрирует довольно просторную кухню с подсобным помещением, ванную комнату с туалетом и бойлером. Напротив — котельная, где стоит газовый котел; две маленькие комнаты, в одной из которых когда-то была печь. После этого женщина показала самую большую комнату с уже загрунтованными в ходе ремонта стенами.

Возле дома растет виноград Фото: TikTok

"Очень удобно, что в доме уже есть пластиковые окна", — подытожила автор видео, выйдя во двор, чтобы показать зрителям все пристройки, огород и сад.

Отзывы зрителей

Пользователи сети в комментариях оставляют преимущественно положительные отзывы.

"Как для села, это очень классный дом. В некоторых городах в частном старом секторе даже и половины таких удобств нет. Не жалейте, что купили, зато свое и соседей за стеной нет. Сами себе хозяева", — отметила зрительница, зарегистрированная на платформе как "Гапочка".

