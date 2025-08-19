Гниє уже три роки: посеред села звели житловий комплекс, але там ніхто не хоче жити (фото)
Житловий масив Evenwood Gate неподалік Вест-Окленда в англійському графстві Дарем (Велика Британія) звели на місці колишнього пабу. Проєкт стартував у 2018-му, а будівництво завершили у 2022-му. Втім, з того часу територія стоїть пусткою.
Будинки обладнані всім необхідним: вікнами, дверима, огорожами, садовими ділянками й водостоками. Замість раю для молодих сімей цей комплекс перетворився на "місто-привид" із бур’янами, що пробиваються крізь паркани. І уже три роки залишається без мешканців, пише The Sun.
Попри готовність будинків до заселення, жодна родина так і не переїхала до нової оселі.
Пояснення місцевих жителів
"Це не має жодного сенсу — будинки готові, але ніхто в них не живе", — цитує видання The Northern Echo слова одного з місцевих жителів.
Ще одна мешканка району Рейчел Олдред вважає, що завдяки заселенню новобудов можна було б підвищити рівень безпеки, уповільнивши рух автомобілів, які нині часто проносяться селом на великій швидкості.
Однак, за її словами, упродовж останніх трьох років вона бачила на майданчику лише один екскаватор.
Позиція влади
Влада Дарема визнає проблему. "Ми знаємо, що будівництво об’єкта, який перебуває у приватній власності, призупинився. Ми ведемо переговори з консультантом забудовника, аби допомогти йому розв'язати проблеми", — повідомив Майкл Келлегер, керівник відділу планування та житлового будівництва Ради графства Дарем.
За його словами, найближчим часом очікується подання оновленої заявки на подальшу розробку проєкту. А поки чиновники дають обіцянки, мешканці району продовжують щодня дивитися на ряди будинків, які поступово гниють, бо там ніхто не живе.
