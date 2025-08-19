Гниє уже три роки: посеред села звели житловий комплекс, але там ніхто не хоче жити (фото)

Житловий масив Evenwood Gate неподалік Вест-Окленда в англійському графстві Дарем (Велика Британія) звели на місці колишнього пабу. Проєкт стартував у 2018-му, а будівництво завершили у 2022-му. Втім, з того часу територія стоїть пусткою.

Будинки обладнані всім необхідним: вікнами, дверима, огорожами, садовими ділянками й водостоками. Замість раю для молодих сімей цей комплекс перетворився на "місто-привид" із бур’янами, що пробиваються крізь паркани. І уже три роки залишається без мешканців, пише The Sun.

Попри готовність будинків до заселення, жодна родина так і не переїхала до нової оселі.

Пояснення місцевих жителів

"Це не має жодного сенсу — будинки готові, але ніхто в них не живе", — цитує видання The Northern Echo слова одного з місцевих жителів.

Ще одна мешканка району Рейчел Олдред вважає, що завдяки заселенню новобудов можна було б підвищити рівень безпеки, уповільнивши рух автомобілів, які нині часто проносяться селом на великій швидкості.

У житловому масиві Evenwood Gate ніхто не живе Фото: Google Maps

Однак, за її словами, упродовж останніх трьох років вона бачила на майданчику лише один екскаватор.

Позиція влади

Влада Дарема визнає проблему. "Ми знаємо, що будівництво об’єкта, який перебуває у приватній власності, призупинився. Ми ведемо переговори з консультантом забудовника, аби допомогти йому розв'язати проблеми", — повідомив Майкл Келлегер, керівник відділу планування та житлового будівництва Ради графства Дарем.

Влада Дарема визнає проблему Фото: Google Maps

За його словами, найближчим часом очікується подання оновленої заявки на подальшу розробку проєкту. А поки чиновники дають обіцянки, мешканці району продовжують щодня дивитися на ряди будинків, які поступово гниють, бо там ніхто не живе.

