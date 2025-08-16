Українка не може продати хату в селі за $5 тисяч — з городом і молодим садом (фото)

Ася Конопельнюк поскаржилась у соціальних мережах, що не ніяк не може продати сільський будинок, який отримала у спадок від своїх дідуся та бабусі. Як виявилось, навіть низька вартість не цікавить потенційних покупців. Жінка запитала у своїх підписників: що відбувається з ринком нерухомості.

Related video

Ася Конопельнюк у своєму TikTok опублікувала коротке відео, в якому розповіла, що уже довгий час не може знайти покупця для продажу будинку у селі Бабин, що в Дністровському районі Чернівецької області. Чому виникла проблема, — поцікавився Фокус.

"Скільки зараз повинна коштувати сільська хата? Я стикнулася з величезною проблемою. Мені у спадок від дідуся, бабусі, тата дісталася сільська хата. Спочатку я виставила ціну у 8 тисяч, щоб її продати. Бо я там не живу і жити не буду. Все заростає бур’янами, хата усувається", — розповідає жінка у кадрі, сидячи в салоні авто.

Документи всі оформлені

Згодом пані Ася зайнялась оформленням документів, щоб узаконити сараї, витративши на це близько 10 тисяч гривень. Оскільки покупців не знайшлось, вона знизила ціну до 5 тисяч, а також разом з хатою запропонувала віддати дві ділянки городу (по 35 "соток"), а також молодий сад, який посадив її батько близько 10 років тому.

Ася Конопельнюк здивувала своєю історією Фото: TikTok

"Ніхто не бере! Нікому воно не потрібно. Ніхто цим не хоче займатися. А я собі думаю: була б я там, на тому місці, то вже б… Ну, блін. На полях можна заробляти. Сад так само. Того року яблука були дуже дорогі. Але нікому воно не потрібно", — заявила власниця.

Немає кому працювати

Конопельнюк каже, що зараз немає кому працювати. Вона ледь знайшла працівника, який погодився скосити траву, й заплатила за це 10 тисяч гривень. За її словами, багато чоловіків загинуло, воюють або ховаються, "не висовуючись за ворота".

Асі не може знайти покупців Фото: TikTok

"Невже село так знецінилося? Землі, хати — воно нікому не потрібне, хоча я думала, що є багато переселенців на західній Україні, а це Чернівецька область. Від хати до Дністра їхати буквально 10 хвилин. Нема, нікому не потрібно. Я просто в шоці", — підсумувала українка.

Коментарі глядачів

У коментарях до цього відео розгорнулась справжня дискусія щодо того, скільки має коштувати нерухомість у сільській місцевості. Одні глядачі погоджуються з авторкою. Інші кажуть, що ціна зависока. Мовляв, є значно вигідніші пропозиції.

"Хата в селі коштує ну максимум $2500", — написав один з учасників обговорення;

"Я купила за 20 тисяч гривень хату в селі з землею і садом. Поряд є хата за 16-18 тисяч гривень і таких тут валом. Але за 5 та 8 тисяч доларів, то занадто", — додала наступна користувачка;

Жінка розчарована ситуацією на ринку нерухомості Фото: TikTok

"Ви хаїте людей, що не хочуть в село їхати. А ви сама чому не в тому селі?" — поцікавилась глядачка, підписана як Ольга Мохонько.

Цікаво, що багато хто у коментарях зацікавився цією пропозицією й попросив авторку написати свої контакти в особисті повідомлення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка після 17 років життя в Києві переїхала в село: ціна хати багатьох дивує.

Українка замість шести iPhone купила будинок в селі: який вигляд він має. Господиня провела екскурсію, щоб показати всі переваги та недоліки свого житла.

А от китаянка здивувала мережу своїм нестандартним будиночком, що розташований прямо на скелі. Хоч місця там зовсім мало, господиня чудово проводить час на самоті: куховарить, дивиться відео в інтернеті, робить макіяж, а також співає в караоке.