Жінка поселилась у "гнізді" на краю прірви: чому вона там живе (фото)

Китаянка здивувала мережу своїм нестандартним будиночком, що розташований прямо на скелі. Хоч місця там зовсім мало, господиня чудово проводить час на самоті: куховарить, дивиться відео в інтернеті, робить макіяж, а також співає в караоке.

Кадрами зі свого життя власниця хатинки на скелі ділиться в соціальних мережах. Її відео часто коментують інші користувачі, записуючи кумедні реакції із закадровим голосом. Детальніше про її історію, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Ця жінка вибрала бути щасливою і поселилась у годівниці на скелі. Правда, є невеликий нюанс, щоб добратися до її домівки, потрібно пройти 20 кіл пекла, і піднятися ледь не на робочу космічну станцію", — каже блогер.

Всередині будиночка на скелі

Однак зусилля того варті. Потрапивши всередину, можна побачити, що там є все необхідне для життя, хоча розмір хатинки всього один квадратний метр.

"Жінка почала з того, що навела порядок у приміщенні, адже сюди лізуть всі, кому не лінь. Потім вона показала всю колекцію одягу, які взяла з собою", — каже голос за кадром.

Жінка поселилась у "гнізді" на краю прірви Фото: TikTok

Хазяйка продемонструвала глядачам краєвиди, які відкриваються з вікна та дверей її будинку, а потім показала, як проводить там час: надуває крісло, куховарить, приводить себе у порядок різноманітними кремами та масками, співає в караоке, дивиться серіали й врешті-решт лягає спати.

Коментарі від глядачів

Це відео зібрало сотні тисяч переглядів, коментарів та інших реакцій від вражених користувачів мережі. У коментарях глядачі часто цікавились, як у такій хатинці ходити до туалету та приймати душ.

"Як же вона впевнена в дерев'яній конструкції на висоті десятків метрів", — написав один з учасників обговорення;

"Якщо вона замовить кур'єра", — посміявся інший;

Панорама, що відкривається з вікна будинку Фото: TikTok

"Двері відкриті", — додав наступний;

"Ой гаманець забулась, зараз я швиденько до дому збігаю", — іронізує ще одна глядачка.

