Женщина поселилась в "гнезде" на краю пропасти: почему она там живет (фото)

Китаянка удивила сеть своим нестандартным домиком, который расположен прямо на скале. Хоть места там совсем мало, хозяйка прекрасно проводит время в одиночестве: готовит, смотрит видео в интернете, делает макияж, а также поет в караоке.

Кадрами из своей жизни владелица домика на скале делится в социальных сетях. Ее видео часто комментируют другие пользователи, записывая забавные реакции с закадровым голосом. Подробнее о ее истории, — читайте в материале Фокуса.

"Эта женщина выбрала быть счастливой и поселилась в скворешнике на скале. Правда, есть небольшой нюанс, чтобы добраться до ее дома, нужно пройти 20 кругов ада, и подняться чуть ли не на рабочую космическую станцию", — говорит блогер.

Внутри домика на скале

Однако усилия того стоят. Попав внутрь, можно увидеть, что там есть все необходимое для жизни, хотя размер домика всего один квадратный метр.

"Женщина начала с того, что навела порядок в помещении, ведь сюда лезут все, кому не лень. Затем она показала всю коллекцию вещей, которые взяла с собой", — говорит голос за кадром.

Женщина поселилась в "гнезде" на краю пропасти Фото: TikTok

Хозяйка продемонстрировала зрителям виды, которые открываются из окна и дверей ее дома, а затем показала, как проводит там время: надувает кресло, готовит, приводит себя в порядок различными кремами и масками, поет в караоке, смотрит сериалы и в конце концов ложится спать.

Комментарии от зрителей

Это видео собрало сотни тысяч просмотров, комментариев и других реакций от пораженных пользователей сети. В комментариях зрители часто интересовались, как в такой избушке ходить в туалет и принимать душ.

"Как же она уверена в деревянной конструкции на высоте десятков метров", — написал один из участников обсуждения;

"Если она закажет курьера", — посмеялся другой;

Панорама, открывающаяся из окна дома Фото: TikTok

"Дверь открыта", — добавил следующий;

"Ой кошелек забыла, сейчас я быстренько домой сбегаю", — иронизирует еще одна зрительница.

