Украинка не может продать хату в селе за $5 тысяч — с огородом и молодым садом (фото)

Ася Конопельнюк пожаловалась в социальных сетях, что никак не может продать сельский дом, который получила в наследство от своих дедушки и бабушки. Как оказалось, даже низкая стоимость не интересует потенциальных покупателей. Женщина спросила у своих подписчиков: что происходит с рынком недвижимости.

Ася Конопельнюк в своем TikTok опубликовала короткое видео, в котором рассказала, что уже долгое время не может найти покупателя для продажи дома в селе Бабин, что в Днестровском районе Черновицкой области. Почему возникла проблема, — поинтересовался Фокус.

"Сколько сейчас должна стоить сельская хата? Я столкнулась с огромной проблемой. Мне в наследство от дедушки, бабушки, папы досталась сельская хата. Сначала я выставила цену в 8 тысяч, чтобы ее продать. Потому что я там не живу и жить не буду. Все зарастает сорняками, дом рушится", — рассказывает женщина в кадре, сидя в салоне авто.

Документы все оформлены

Позже Ася занялась оформлением документов, чтобы узаконить сараи, потратив на это около 10 тысяч гривен. Поскольку покупателей не нашлось, она снизила цену до 5 тысяч, а также вместе с домом предложила отдать два участка огорода (по 35 "соток"), а также молодой сад, который посадил ее отец около 10 лет назад.

Ася Конопельнюк удивила своей историей Фото: TikTok

"Никто не берет! Никому оно не нужно. Никто этим не хочет заниматься. А я себе думаю: была бы я там, на том месте, то уже бы... Ну, блин. На полях можно зарабатывать. Сад так же. В том году яблоки были очень дорогие. Но никому оно не нужно", — заявила владелица.

Некому работать

Конопельнюк говорит, что сейчас некому работать. Она едва нашла работника, который согласился скосить траву, и заплатила за это 10 тысяч гривен. По ее словам, много мужчин погибло, воюют или прячутся, "не высовываясь за ворота".

Аси не может найти покупателей Фото: TikTok

"Неужели село так обесценилось? Земли, дома — оно никому не нужно, хотя я думала, что есть много переселенцев на западной Украине, а это Черновицкая область. От дома до Днестра ехать буквально 10 минут. Нет, никому не нужно. Я просто в шоке", — подытожила украинка.

Комментарии зрителей

В комментариях к этому видео развернулась настоящая дискуссия о том, сколько должна стоить недвижимость в сельской местности. Одни зрители соглашаются с автором. Другие говорят, что цена слишком высокая. Мол, есть более выгодные предложения.

"Дом в селе стоит ну максимум $2500", — написал один из участников обсуждения;

"Я купила за 20 тысяч гривен дом в селе с землей и садом. Рядом есть дом за 16-18 тысяч гривен и таких здесь валом. Но за 5 и 8 тысяч долларов, это слишком", — добавила следующая пользовательница;

Женщина разочарована ситуацией на рынке недвижимости Фото: TikTok

"Вы хаите людей, которые не хотят в село ехать. А вы сама почему не в том селе?" — поинтересовалась зрительница, подписанная как Ольга Мохонько.

Интересно, что многие в комментариях заинтересовались этим предложением и попросили автора написать свои контакты в личные сообщения.

