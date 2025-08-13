Ресторани, вино і сільський спокій: де в Іспанії можна жити за менш ніж 30 000 грн на місяць (фото)

Сонячні іспанські узбережжя можуть бути не такими недосяжними, якими здаються на перший погляд. Житло в Іспанії разом із витратами на їжу та розваги може обійтися у менше ніж 30 000 грн на місяць або й дешевше.

Британська газета DailyMail за допомогою онлайн-бази даних Numbeo розрахувала середні витрати в Іспанії на проживання, ресторани, їжу та поїздки, і визначила кілька найдоступніших міст і сіл. Вони відрізняються чудовим кліматом, мальовничими пляжами й оточені тихою сільською місцевістю.

Журналісти вирахували витрати на одну людину, до яких включили: шість квитків на громадський транспорт, два візити до недорогих ресторанів, чотири відвідування кав'ярень, 2 літри молока, 4 буханці хліба, кілограм рису, 6 яєць, вершкове масло, варення, випічку, чай, каву, по 500 г сиру, курки та яловичини, фрукти, овочі, 4 пляшки вина, 2 літри пива чи безалкогольних напоїв, комунальні послуги, мобільний зв'язок, інтернет і відвідування кінотеатру.

Сьюдад-Реал

Історичне місто Сьюдад-Реал в центрі Іспанії з населенням близько 75 000 осіб знаходиться в далі від туристичних маршрутів, тому тут немає натовпів мандрівників. Натомість містечко пропонує широкий вибір ресторанів, барів і магазинів. З нього відкриваються шляхи для дослідження автономного співтовариства Кастилія-Ла-Манча, відомого мальовничими національними парками.

Відстань між містом Сьюдад-Реал і столицею Іспанії Мадридом з аеропортом становить 180 км. Журналісти порахували, що типові витрати на проживання тут складають 151 фунт стерлінгів (8 320 грн за актуальним курсом), а загалом з харчуванням і розвагами життя в Сьюдад-Реалі обійдеться приблизно у 24 000 грн.

Арройо-дель-Оянко

В муніципалитеті Арройо-дель-Оянко в Андалусії на півдні країни живе близько 2 200 осіб. Ця місцина ідеальна для тих, кому до вподоби активний відпочинок на свіжому повітрі. В горах Сьєрра-де-Сегура є чудова база для піших прогулянок, а любителям водних видів спорту сподобається розташовано неподалік водосховище.

В ресторанах села й сусідніх містечок можна скуштувати місцеву кухню, а також тут регулярно проводяться фестивалі. Для відвідування відкриті численні історичні пам'ятки, такі як замок Сьєрра-де-ла-Сегура.

Відстань до аеропорту Альбасете становить 146 км. Типові витрати на проживання в Арройо-дель-Оянко складуть 248 фунтів стерлінгів (близько 13 600 грн), а загалом життя тут обійдеться у близько 25 600 грн.

Оренсе

Місто Оренсе в автономній комуні Галісія стоїть на березі річки Міньо на північному заході Іспанії. Місто з населенням у 107 000 осіб відоме своїми гарячими джерелами. Стара частина вражає безліччю історичних будівель, а також тут є багатий вибір ресторанів і барів. Навколо міста простягаються численні середньовічні села, які буде цікаво дослідити туристам.

Аеропорт Віго розташований за 90 км від Оренсе.

Типові витрати на проживання в цьому місті — 170 фунтів стерлінгів (близько 9 300 грн). Загалом життя в Оренсе, за розрахунком журналістів, може обійтися у 22 040 грн.

