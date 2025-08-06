До 250 євро: туристам в Іспанії загрожують величезні штрафи

Відпочинок на морському узбережжі Іспанії може обернутися для туристів несподіваними штрафами.

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У популярних напрямках, таких як Барселона і Коста-Бланка, запроваджено суворі правила в боротьбі з так званим "резервуванням" місць на пляжі. Про це повідомляє видання DailyMail.

Місцева влада почала активно штрафувати відпочивальників, які з самого ранку займають ділянки на пляжі, залишаючи рушники або шезлонги без нагляду.

Таку поведінку визнали несправедливою, адже багато туристів скаржилися, що їм не вистачає вільного місця через "заброньовані" ділянки, на яких годинами ніхто не з'являється.

У муніципалітеті Кальпе поліція тепер уповноважена прибирати залишені речі до 9:30 ранку. Усе вилучене переміщується на муніципальний склад, а повернути його можна тільки після сплати штрафу — він становить 250 євро.

Додатково карають і тих, хто залишає особисті речі без нагляду більш ніж на три години.

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