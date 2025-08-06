До 250 евро: туристам в Испании грозят огромные штрафы

Отдых на морском побережье Испании может обернуться для туристов неожиданными штрафами.

Related video

В популярных направлениях, таких как Барселона и Коста-Бланка, введены строгие правила в борьбе с так называемым «резервированием» мест на пляже. Об этом сообщает издание DailyMail.

Местные власти начали активно штрафовать отдыхающих, которые с самого утра занимают участки на пляже, оставляя полотенца или шезлонги без присмотра.

Такое поведение сочли несправедливым, ведь многие туристы жаловались, что им не хватает свободного места из-за "забронированных" участков, на которых часами никто не появляется.

В муниципалитете Кальпе полиция теперь уполномочена убирать оставленные вещи до 9:30 утра. Все изъятое перемещается на муниципальный склад, а вернуть его можно только после уплаты штрафа — он составляет 250 евро.

Дополнительно наказывают и тех, кто оставляет личные вещи без присмотра более чем на три часа.

Напомним, стало известно о лучших локациях для отдыха в Хорватии. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает почему на остров Хвар лучше не ехать с маленькими детьми, и где любят отдыхать гурманы.

Также Фокус писал о лучших пляжах, маршрутах и блюдах в Черногории. Этим летом страна с тысячей бухт и розовым песком привлекает не только доступными ценами, но и атмосферой средиземноморского уюта без туристического ажиотажа.