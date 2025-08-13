Рестораны, вино и сельский покой: где в Испании можно жить за менее чем 30 000 грн в месяц (фото)
Солнечные испанские побережья могут быть не такими недосягаемыми, какими кажутся на первый взгляд. Жилье в Испании вместе с расходами на еду и развлечения может обойтись в менее чем 30 000 грн в месяц или даже дешевле.
Британская газета DailyMail с помощью онлайн-базы данных Numbeo рассчитала средние расходы в Испании на проживание, рестораны, еду и поездки, и определила несколько самых доступных городов и деревень. Они отличаются отличным климатом, живописными пляжами и окружены тихой сельской местностью.
Журналисты вычислили расходы на одного человека, в которые включили: шесть билетов на общественный транспорт, два визита в недорогие рестораны, четыре посещения кафе, 2 литра молока, 4 буханки хлеба, килограмм риса, 6 яиц, сливочное масло, варенье, выпечку, чай, кофе, по 500 г сыра, курицы и говядины, фрукты, овощи, 4 бутылки вина, 2 литра пива или безалкогольных напитков, коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и посещение кинотеатра.
Сьюдад-Реал
Исторический город Сьюдад-Реал в центре Испании с населением около 75 000 человек находится вдали от туристических маршрутов, поэтому здесь нет толп путешественников. Зато городок предлагает широкий выбор ресторанов, баров и магазинов. Из него открываются пути для исследования автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, известного живописными национальными парками.
Расстояние между городом Сьюдад-Реал и столицей Испании Мадридом с аэропортом составляет 180 км. Журналисты посчитали, что типичные расходы на проживание здесь составляют 151 фунт стерлингов (8 320 грн по актуальному курсу), а в целом с питанием и развлечениями жизнь в Сьюдад-Реале обойдется примерно в 24 000 грн.
Арройо-дель-Оянко
В муниципалитете Арройо-дель-Оянко в Андалусии на юге страны живет около 2 200 человек. Эта местность идеальна для тех, кому нравится активный отдых на свежем воздухе. В горах Сьерра-де-Сегура есть отличная база для пеших прогулок, а любителям водных видов спорта понравится расположенное неподалеку водохранилище.
В ресторанах деревни и соседних городков можно попробовать местную кухню, а также здесь регулярно проводятся фестивали. Для посещения открыты многочисленные исторические достопримечательности, такие как замок Сьерра-де-ла-Сегура.
Расстояние до аэропорта Альбасете составляет 146 км. Типичные расходы на проживание в Арройо-дель-Оянко составят 248 фунтов стерлингов (около 13 600 грн), а в целом жизнь здесь обойдется в около 25 600 грн.
Оренсе
Город Оренсе в автономной коммуне Галисия стоит на берегу реки Миньо на северо-западе Испании. Город с населением в 107 000 человек известен своими горячими источниками. Старая часть поражает множеством исторических зданий, а также здесь есть богатый выбор ресторанов и баров. Вокруг города простираются многочисленные средневековые деревни, которые будет интересно исследовать туристам.
Аэропорт Виго расположен в 90 км от Оренсе.
Типичные расходы на проживание в этом городе — 170 фунтов стерлингов (около 9 300 грн). В целом жизнь в Оренсе, по расчету журналистов, может обойтись в 22 040 грн.
