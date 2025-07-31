Время еще не пришло: почему на испанском курорте местным запрещают умирать (фото, видео)

Крошечный поселок Ланхарон, расположенный в испанской провинции Гранада, имеет необычный юридический запрет для местных. В соответствии с решением главы населенного пункта, всем жителям населенного пункта запрещено умирать в его пределах.

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Это правило было введено еще в 1999-м по ряду причин в этом известном курортном местечке, сообщает New York Post.

Панорама Ланхарона с камеры дрона

Журналисты пишут, что бывший мэр Хосе Рубио обнародовал указ, в котором призвал граждан Ланхарона "как можно тщательнее заботиться о своем здоровье, чтобы не умирать до тех пор, пока мэрия не примет необходимые меры для приобретения участка, пригодного для того, чтобы наши покойные покоились в мире и славе".

"В Ланхароне запрещено умирать", — говорилось в указе, который вполне однозначно формулировал местную политику. Как сообщалось тогда, на мэра давили из-за необходимости срочно решить проблему переполненного кладбища, хотя этот вопрос не первый год стоял на повестке дня.

"Я всего лишь мэр. Надо мной есть Бог, который, в конце концов, всем руководит. Все восприняли этот указ с юмором и искренним стремлением его соблюдать", — сказал Рубио, иронично ответив на это ироничным решением.

Вид Ланхарона с одного из туристических маршрутов Фото: Getty Images

Журналисты указывают, что пока непонятно, удалось ли поселку расширить кладбище, но прошло уже 26 лет, а в пределах Ланхарона до сих пор есть только одно кладбищенское поле. Кроме странного "запрета на смерть", поселок в целом — вполне нормальный.

Здесь живет около 4 000 человек, и оно известно прежде всего как курортное направление с целебными источниками, богатыми минералами. В последнее время Ланхарон стал популярным у молодежи поколения Z на TikTok.

Молодежь часто выбирает это место как альтернативу переполненным туристическим городам Испании, таким как Барселона или Майорка. На фоне нового интереса к городу история с "абсурдным запретом на смерть" снова появилась в сети.

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