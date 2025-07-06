Штраф за добрые поступки: почему в Британии наказывают людей за пожертвование одежды (фото)

Городской совет небольшого городка Слау в британском графстве Беркшир поставил камеры возле мусорных баков и теперь вводит штрафы за незаконный выброс мусора. Однако оказалось, что это были не контейнеры для мусора, а боксы для сбора пожертвований на нужды малообеспеченных людей.

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Конфуз местных чиновников вызвал скандал среди жителей Слау, а пользователи сети безжалостно и саркастично ответили на новую инициативу, сообщает NeedtoKnow.

Журналисты пишут, что эта история началась в городке тогда, когда полиция установила четырех человек на камерах видеонаблюдения, которые выбрасывали пакеты с мусором вблизи контейнеров, где собирают донации одеждой и теплыми вещами.

Теперь в Слау под предлогом борьбы против стихийного выбрасывания мусора будут штрафовать благотворителей Фото: Jam Press

Тогда городские власти решили ввести штраф в 1000 фунтов (почти 57 тыс. грн) для нарушителей, которые будут выбрасывать остатки продуктов в стихийном месте или несанкционированным образом. Однако местные говорят, что контейнеры для сбора вещей просто были переполнены, а потому люди положили вещи там.

Зато местные власти стояли на своем — эти лица выбрасывали мусор рядом с другими контейнерами. Более того, теперь по новым правилам, если люди оставляют одежду возле переполненных благотворительных баков, это все равно считается нарушением.

В то же время представитель городского совета и уполномоченный по вопросам общественного порядка Эджаз Ахмед сказал, что главной проблемой города является рост уровня незаконного выбрасывания мусора.

Сейчас этот показатель в Слау достиг исторического максимума. И мне кажется, что единственный способ достучаться до людей — а многие являются постоянными нарушителями — это поймать их и оштрафовать", — откровенно сказал господин Ахмед.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту городского совета в Instagram, пользователи откровенно раскритиковали чиновников и местную власть. Большинство корреспондентов убеждены, что так городские власти пытаются скрыть "свою некомпетентность".

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Вы реально не видите, что это — контейнеры для пожертвований? Когда уже начнете мусор вывозить?";

"Они ищут, кого крайним сделать из-за невывезенного мусора. Теперь это — благотворители, да?";

"Контейнеры не были переполнены, а мусор — это не одежда.";

"Эмм... они жертвуют одежду в благотворительные контейнеры, которые четко видно на фото. Позор вам, горсовет Слау."

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