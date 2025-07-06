Штраф за добрі вчинки: чому у Британії карають людей за пожертвування одягу (фото)

Міська рада невеликого містечка Слау у британського графстві Беркшир поставила камери біля сміттєвих баків і тепер запроваджує штрафи за незаконне викидання сміття. Однак виявилося, що це були не контейнери для сміття, а бокси для збирання пожертв на потреби малозабезпечних людей.

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Конфуз місцевих чиновників викликав скандал серед мешканців Слау, а користувачі мережі безжально та саркастично відповіли на нову ініціативу, повідомляє NeedtoKnow.

Журналісти пишуть, що ця історія почалася в містечку тоді, коли поліція встановила чотирьох осіб на камерах відеоспостереження, які викидали пакети зі сміттям поблизу контейнерів, де збирають донації одягам і теплими речима.

Тепер у Слау під приводом боротьби проти стихійного викидання сміття штрафуватимуть благодійників Фото: Jam Press

Тоді міська влада вирішила запровадити штраф в 1000 фунтів (майже 57 тис. грн) для порушників, які будуть викидати залишки продуктів у стихійному місці чи несанкціонованим чином. Однак місцеві кажуть, що контейнери для збору речей просто були переповнені, а тому люди поклали речі там.

Натомість місцева влада стояла на своєму — ці особи викидали сміття поруч з іншими контейнерами. Ба більше, тепер за новими правилами, якщо люди залишають одяг біля переповнених благодійних баків, це все одно вважається порушенням.

Водночас представник міської ради та уповноважений з питань громадського порядку Еджаз Ахмед сказав, що головною проблемою міста є зростання рівня незаконного викидання сміття.

Наразі цей показник у Слау досяг історичного максимуму. І мені здається, що єдиний спосіб достукатися до людей — а багато хто є постійними порушниками — це впіймати їх і оштрафувати", — відверто сказав пан Ахмед.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту міської ради в Instagram, юзери відверто розкритикували чиновників і місцеву владу. Більшість дописувачів переконані, що так міська влада намагається приховати "свою некомпетентність".

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Ви реально не бачите, що то — контейнери для пожертв? Коли вже почнете сміття вивозити?";

"Вони шукають, кого крайнім зробити через невивезене сміття. Тепер це — благодійники, так?";

"Контейнери не були переповнені, а сміття — це не одяг.";

"Емм… вони жертвують одяг у благодійні контейнери, які чітко видно на фото. Ганьба вам, міськрада Слау."

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