Німець віддав старі кросівки "Червоному хресту", а потім побачив їх на секонд-хенді (фото)

Німець за допомогою AirTag відстежив шлях своїх кросівок, переданих на допомогу нужденним. Його експеримент розкрив несподівану правду про те, як насправді працюють благодійні організації.

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Блогер, зареєстрований у TikTok під ніком @moe.haa, з’ясував, що насправді відбувається з одягом, який люди здають у контейнери для допомоги бідним. Для цього він заховав "маячок" у підошву старих кросівок й віддав їх "Червоному Хресту".

Результат здивував навіть самого експериментатора. Його кросівки проїхались через усю Європу — спочатку були в Австрії, потім у Словенії та Хорватії, поки не опинились у секонд-хенді в Боснії та Герцеговині. "Я полетів до Боснії, щоб на власні очі побачити та викупити свої кросівки", — розповів блогер у відео, яке згодом стало вірусним.

Секонд-хенд у Боснії Фото: TikTok

Коли він показав працівникам магазину результати свого розслідування, ті заперечили, мовляв, товар надійшов як благодійна допомога.

Люди почуваються ошуканими

Відео спричинило хвилю обурення серед користувачів TikTok. Багато людей почувалися ошуканими. "Червоний Хрест", своєю чергою, швидко відреагував на критику, опублікувавши заяву у TikTok. Організація пояснила систему роботи з пожертвуваним одягу.

"Лише певна частина подарованого одягу дійсно безплатно передається нужденним. Більшість сортується, перепродається або переробляється — це необхідно для фінансування соціальних проєктів", — зазначили представники організації.

Заява "Червоного Хреста" Фото: TikTok

За словами "Червоного Хреста", кошти від продажу спрямовуються на підтримку незахищених верств населення: допомогу безхатькам та роботу з людьми похилого віку. Якщо вірити статистиці цієї організації, то щорічно збирається 70-80 тисяч тонн старого одягу. Тільки половина придатна для використання, а решта йде на перероблення як сировина.

Ношений одяг продається офіційно

"4-5 тисяч тонн одягу передається безпосередньо нужденним. Якщо брати до уваги лише придатний для носіння одяг, то це становить близько 10%. Решта продається", — йдеться в офіційній заяві.

Організація підкреслила, що ця інформація є відкритою та опублікована на їхньому сайті.

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