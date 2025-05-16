Дівчина купила сукню Dior у секонд-генді й була здивована її справжньою ціною (відео)

26-річна мешканка Кентуккі Ембер Якзан в одному з секонд-гендів знайшла вінтажну сукню-комбінацію. Виявилось, що це плаття відомого бренду Christian Dior.

Related video

Відео шопінгу американка поділилась в мережі TikTok.

У ролику можна побачити, як жінка помітила в секції одягу для сну кремове мереживне плаття. Вона миттєво потяглася до сукні, щоб розглянути його ближче, й побачила всередині лейбл Christian Dior.

"Ви вже знаєте, що я буду носити цю сукню з ковбойськими чоботями", — підписала відео Ембер Якзан.

Ролик зібрав 548 тисяч переглядів і 30 тисяч уподобайок. Підписники в коментарях ділились своїми історіями подібних знахідок.

В коментарі Newsweek жінка розповіла, що "впала в ступор", коли зрозуміла, що це вінтажна річ Dior, і вона відразу ж поклала її в кошик. Сукня знаходиться в ідеальному стані й обійшлась їй всього в 6 доларів.

"Це приголомшлива вінтажна сукня-комбінація Christian Dior. Воно сидить так, ніби було пошито на мене, і я вже підібрала речі, які вдягну до нього", — додала жінка.

Нині героїня відео ще не встигла одягнути сукню. Однак жінка вже запланувала "вихід" в платті на вечерю з чоловіком перед їхнім майбутнім переїздом до Нью-Йорка.

Нагадаємо, нещодавно жінка вирішила переробити весільну сукню своєї матері 1992 року на вбрання для власної репетиції весілля. Користувачі мереж були зворушені її відео.

Раніше Фокус писав, що народна депутатка Галина Янченко на День вишиванки приміряла сукню за 58 тисяч грн. Це робота української дизайнерки Юлії Магдич.