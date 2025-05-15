Народна депутатка Галина Янченко на День вишиванки приміряла сукню за 58 тисяч грн (фото)

Народна депутатка України Галина Янченко зʼявилася на День вишиванки в парламенті в сукні за майже 59 тисяч гривень.

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Святковими фото політична діячка поділилася в Instagram.

"Вишиванка — це про нашу ідентичність та унікальність. Зі святом!" — написала Янченко.

Галина Янченко Фото: halynayanchenko/Instagram

Народна депутатка цього дня продемонструвала лляний повністю вишитий темний кафтан міні від української дизайнерки Юлії Магдич "Бавовна". Ціна такого вбрання становить майже 59 тисяч гривень, згідно із сайтом бренду.

Фото: Скріншот

"Сьогодні краса куди не глянь", — зазначила депутатка під фото з Дня вишиванки.

Галина Янченко

Хто така Галина Янченко

Галина Янченко — українська політикиня, громадська діячка, народна депутатка України. Експертка з економічних питань та антикорупційної політики. Членкиня Національної ради з питань антикорупційної політики. Заступниця голови фракції партії "Слуга народу" у ВРУ ІХ скликання. Голова комісії з захисту прав інвесторів.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді у вишитій сукні, долучившись до святкування Дня вишиванки 15 травня. Її вбрання, також від Юлії Магдич, коштує понад 117 тисяч гривень.

Фокус писав про те, що в День вишиванки 2025 українська хореографка Ілона Гвоздьова показала свою сімʼю в повному складі після новин про розлучення з Іваном Хомячуком за кілька днів до цього.