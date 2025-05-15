Народная депутат Галина Янченко на День вышиванки примерила платье за 58 тысяч грн (фото)
Народная депутат Украины Галина Янченко появилась на День вышиванки в парламенте в платье за почти 59 тысяч гривен.
Праздничными фото политическая деятельница поделилась в Instagram.
"Вышиванка — это о нашей идентичности и уникальности. С праздником!" — написала Янченко.
Народная депутат в этот день продемонстрировала льняной полностью вышитый темный кафтан мини от украинской дизайнера Юлии Магдыч "Хлопок". Цена такого наряда составляет почти 59 тысяч гривен, согласно сайту бренда.
"Сегодня красота куда ни глянь", — отметила депутат под фото со Дня вышиванки.
Кто такая Галина Янченко
Галина Янченко — украинская политик, общественная деятельница, народная депутат Украины. Эксперт по экономическим вопросам и антикоррупционной политики. Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" в ВРУ ІХ созыва. Председатель комиссии по защите прав инвесторов.
Напомним, Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в вышитом платье, присоединившись к празднованию Дня вышиванки 15 мая. Ее наряд, также от Юлии Магдыч, стоит более 117 тысяч гривен.
Фокус писал о том, что в День вышиванки 2025 украинская хореограф Илона Гвоздева показала свою семью в полном составе после новостей о разводе с Иваном Хомячуком за несколько дней до этого.