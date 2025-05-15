Народная депутат Галина Янченко на День вышиванки примерила платье за 58 тысяч грн (фото)

Народная депутат Украины Галина Янченко появилась на День вышиванки в парламенте в платье за почти 59 тысяч гривен.

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Праздничными фото политическая деятельница поделилась в Instagram.

"Вышиванка — это о нашей идентичности и уникальности. С праздником!" — написала Янченко.

Галина Янченко Фото: halynayanchenko/Instagram

Народная депутат в этот день продемонстрировала льняной полностью вышитый темный кафтан мини от украинской дизайнера Юлии Магдыч "Хлопок". Цена такого наряда составляет почти 59 тысяч гривен, согласно сайту бренда.

Фото: скріншот

"Сегодня красота куда ни глянь", — отметила депутат под фото со Дня вышиванки.

Галина Янченко

Кто такая Галина Янченко

Галина Янченко — украинская политик, общественная деятельница, народная депутат Украины. Эксперт по экономическим вопросам и антикоррупционной политики. Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" в ВРУ ІХ созыва. Председатель комиссии по защите прав инвесторов.

Напомним, Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в вышитом платье, присоединившись к празднованию Дня вышиванки 15 мая. Ее наряд, также от Юлии Магдыч, стоит более 117 тысяч гривен.

Фокус писал о том, что в День вышиванки 2025 украинская хореограф Илона Гвоздева показала свою семью в полном составе после новостей о разводе с Иваном Хомячуком за несколько дней до этого.