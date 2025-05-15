Юлия Тимошенко отметила День вышиванки в платье за 117 тысяч грн, детали (фото)

Украинский политический деятель и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в вышитой одежде, присоединившись к празднованию Дня вышиванки 15 мая. Ее наряд от украинского бренда стоит более 117 тысяч гривен.

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Фото со Дня вышиванки в ВР показал нардеп Сергей Евтушок в своем Facebook.

Тимошенко продемонстрировала изысканный образ, который сочетает в себе национальную идентичность и элегантность. Политический деятель пришла в парламент в праздничный день в белом платье-вышиванке с ярко-красным вышитым орнаментом, который стилизован под крупные цветочные мотивы. Образ дополнил широкий белый пояс. Из аксессуаров: несколько рядов традиционного украинского ожерелья.

Юлия Тимошенко пришла в ВР в платье-вышиванке Фото: Сергій Євтушок/Facebook

"С Днем вышиванки, друзья! Пусть каждая вышитая рубашка олицетворяет красоту нашего народа, его силу и несокрушимый дух и придает каждому из нас уверенности в собственных силах и вдохновляет на добрые дела!" — отметил под фото с Тимошенко Евтушок.

Юлия Тимошенко пришла в ВР в платье-вышиванке Фото: Alexey Kucherenko/Facebook

В частности, стало известно, что Юлия Тимошенко продемонстрировала в этот день бело-красный женский кафтан миди из коллекции "Ружи" украинского дизайнера Юлии Магдыч. Вышитое вручную платье стоит 117 тысяч гривен и было изготовлено за 72 часа из батиста и 18 км нитей.

В платье-вышиванке от Юлии Магдыч даже выходила в свет звезда сериала "Сплетница" Келли Резерфорд.

Юлия Тимошенко пришла в ВР в платье-вышиванке Фото: Alexey Kucherenko/Facebook

Напомним, медиацентр Главного управления коммуникаций ВСУ присоединился к презентации уникальной военной вышиванки под названием "Оберег", которую создала украинская компания накануне Дня вышиванки 2025.

Также Фокус писал о том, что вышиванка — это вещь, которую можно идеально вписать и в свой повседневный гардероб, а не только раз в год в мае.