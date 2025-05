День вышиванки 2025: как правильно выбрать вышитую сорочку и с чем ее носить

В третий четверг мая отмечается день вышиванки, которая является не просто элементом украинской национальной одежды, но давно является символом нашей культуры. В этом году праздник приходится на 15 мая и стал еще одним поводом покрасоваться в красивом вышитом наряде. Однако вышиванка – вещь, которую можно идеально вписать и в свой повседневный гардероб.

Известные украинские дизайнеры рассказали Фокусу, какие вышиванки сейчас в тренде. Мы также разбирались, с чем их можно сочетать.

По словам Натальи Гергелюк, основательницы бренда этноодежды Gaptuvalnya, культурного амбассадор и ментора программы Women For The Future, вышиванка становится все более популярным и уместным стильным предметом одежды, не теряя при этом своей глубины.

История вышиванки

Ее с одинаковым успехом можно надеть в офис, на свидание или на прогулку.

"И что интересно — сейчас наибольшее восхищение вызывают отнюдь не роскошные, "показательные" вещи, а простые, лаконичные формы. Например, льняная вышиванка с вышивкой "белым по белому", выглядящая деликатно, сдержанно и со вкусом. Это наша новая ежедневная эстетика", – подчеркивает она.

В тренде — обновленные ежедневные образы, например, лаконичное льняное платье с деликатной вышивкой, пастельная мужская вышиванка с графическим акцентом или даже бомбер с фрагментом традиционного орнамента, стилизованным под стрит. Традиционные мотивы все чаще интегрируются в современные силуэты — смело, неожиданно, но с глубоким смыслом.

Наталья подчеркивает еще одну интересную тенденцию:

"Все больше людей обращаются к истокам – ищут аутентичные образцы, изучают орнаменты своих регионов — они стремятся понять происхождение, крой, историю. И это не противоречит моде – наоборот, это ее новое направление. Такой интерес свидетельствует о глубокой трансформации украинских традиций. Я считаю, что это не просто мода – это внутренний запрос. И мне кажется, именно в этом и есть главный тренд: не вышиванка ради образа, а как диалог с корнями, с собой, с миром".

В свою очередь Анастасия Мельник, дизайнер бренда One By One, назвала главные тренды при выборе модной вышиванки:

экологические ткани: лен и хлопок;.

цветовая палитра: Mocha Mousse, пастельные оттенки и акцентные яркие.

сочетание классических форм с современными силуэтами;

платья- вышиванки корсетного кроя;

оверсайз модели;

фасоны с асимметричностью;

модели с полупрозрачными вставками из органзы или шифона, придающие легкость и игривость.

Она добавила, что вышиванки становятся универсальными сочетая в себе разные стили:

Кежуал стиль – для повседневной носки.

Бохо шик – сочетание этнических мотивов с современными тенденциями.

Гибридные стили – сочетание традиционных элементов с современными модными тенденциями, такими как спортивный шик или минималистичный дизайн.

С чем носить вышиванку?

Вышитые платья

Вышитые платья идеально смотрятся сами по себе. Даже аксессуары тут не всегда уместны, чтобы не отвлекать внимание от красивого орнамента. Если же платье однотонное, можно добавить к нему яркие контрастные бусы, браслет или подвеску.

Фото: ONE BY ONE

Фото: ONE BY ONE

Вышиванка и деним

В последнее время вышиванки все чаще носят с джинсами. Причем вышитая сорочка одинаково интересно смотрится каких с брюками из денима классического кроя, так и со скинни или широкими джинсами или комбинезоном. Вышиванку носят навыпуск, с поясом или заправляют.

Фото: ONE BY ONE

Фото: Gaptuvalnya

Фото: ONE BY ONE

Вышиванка и брюки

Для более официального образа сочетайте вышиванку с классическими брюками, брюками-палаццо, кюлотами или брючным костюмом.

Фото: Gaptuvalnya

Фото: ONE BY ONE

Фото: ONE BY ONE

Вышиванка с юбкой

Вышитая сорочка со строгой юбкой-карандашом – идеальный вариант для офиса или деловой встречи.

Фото: Gaptuvalnya

Фото: ONE BY ONE

Чтобы сделать образ более неформальным, достаточно надеть юбку полусолнце, прямую или с асимметрией, джинсовую юбку.

Вышитые жилетки

Вышитые жилетки можно носить как с платьем, так и с футболкой и джинсами.

Вышиванка и шорты

Шорты из денима в сочетании с вышиванкой – идеальный образ для юных девушек. Их также можно сочетать с деловыми шортами и шортами-юбкой.

Фото: Shata

