День вишиванки 2025: як правильно вибрати вишиту сорочку і з чим її носити

У третій четвер травня відзначається день вишиванки, яка є не просто елементом українського національного одягу, але давно є символом нашої культури. Цього року свято припадає на 15 травня і стало ще одним приводом покрасуватися в красивому вишитому вбранні. Однак вишиванка — річ, яку можна ідеально вписати і у свій повсякденний гардероб.

Related video

Відомі українські дизайнери розповіли Фокусу, які вишиванки зараз у тренді. Ми також розбиралися, з чим їх можна поєднувати.

За словами Наталії Гергелюк, засновниці бренду етноодягу Gaptuvalnya, культурної амбасадорки та менторки програми Women For The Future, вишиванка стає дедалі популярнішим і доречнішим стильним предметом одягу, не втрачаючи при цьому своєї глибини.

Історія вишиванки

Її з однаковим успіхом можна вдягнути в офіс, на побачення або на прогулянку.

"І що цікаво — зараз найбільше захоплення викликають аж ніяк не розкішні, "показові" речі, а прості, лаконічні форми. Наприклад, лляна вишиванка з вишивкою "білим по білому", що має делікатний, стриманий і зі смаком вигляд. Це наша нова щоденна естетика", — підкреслює вона.

У тренді — оновлені щоденні образи, як-от лаконічна лляна сукня з делікатною вишивкою, пастельна чоловіча вишиванка з графічним акцентом або навіть бомбер із фрагментом традиційного орнаменту, стилізованим під стріт. Традиційні мотиви все частіше інтегруються в сучасні силуети — сміливо, несподівано, але з глибоким змістом.

Наталя підкреслює ще одну цікаву тенденцію:

"Дедалі більше людей звертаються до витоків — шукають автентичні зразки, вивчають орнаменти своїх регіонів — вони прагнуть зрозуміти походження, крій, історію. І це не суперечить моді — навпаки, це її новий напрям. Такий інтерес свідчить про глибоку трансформацію українських традицій. Я вважаю, що це не просто мода — це внутрішній запит. І мені здається, саме в цьому і є головний тренд: не вишиванка заради образу, а як діалог із корінням, із собою, зі світом".

Натомість Анастасія Мельник, дизайнерка бренду One By One, назвала головні тренди під час вибору модної вишиванки:

екологічні тканини: льон і бавовна;.

кольорова палітра: Mocha Mousse, пастельні відтінки та акцентні яскраві.

поєднання класичних форм із сучасними силуетами;

сукні-вишиванки корсетного крою;

оверсайз моделі;

фасони з асиметричністю;

моделі з напівпрозорими вставками з органзи або шифону, що надають легкість і грайливість.

Вона додала, що вишиванки стають універсальними поєднуючи в собі різні стилі:

Кежуал стиль — для повсякденного носіння.

Бохо шик — поєднання етнічних мотивів із сучасними тенденціями.

Гібридні стилі — поєднання традиційних елементів із сучасними модними тенденціями, такими як спортивний шик або мінімалістичний дизайн.

Із чим носити вишиванку?

Вишиті сукні

Вишиті сукні мають ідеальний вигляд самі по собі. Навіть аксесуари тут не завжди доречні, щоб не відвертати увагу від красивого орнаменту. Якщо ж сукня однотонна, можна додати до неї яскраве контрастне намисто, браслет або підвіску.

Фото: ONE BY ONE

Фото: ONE BY ONE

Вишиванка і денім

Останнім часом вишиванки все частіше носять із джинсами. Причому вишита сорочка має однаково цікавий вигляд як зі штанами з деніму класичного крою, так і зі скіні, широкими джинсами або комбінезоном. Вишиванку носять навипуск, з поясом або заправляють.

Фото: ONE BY ONE

Фото: Gaptuvalnya

Фото: ONE BY ONE

Вишиванка та штани

Для більш офіційного образу поєднуйте вишиванку з класичними штанами, штанами-палаццо, кюлотами або брючним костюмом.

Фото: Gaptuvalnya

Фото: ONE BY ONE

Фото: ONE BY ONE

Вишиванка зі спідницею

Вишита сорочка зі строгою спідницею-олівцем — ідеальний варіант для офісу або ділової зустрічі.

Фото: Gaptuvalnya

Фото: ONE BY ONE

Щоб зробити образ більш неформальним, досить надіти спідницю напівсонце, пряму або з асиметрією, джинсову спідницю.

Вишиті жилетки

Вишиті жилетки можна носити як із сукнею, так і з футболкою та джинсами.

Вишиванка та шорти

Шорти з деніму в поєднанні з вишиванкою — ідеальний образ для юних дівчат. Їх також можна поєднувати з діловими шортами та шортами-спідницею.

Фото: Shata

Раніше Фокус писав, що вишиванка Зеленського стала предметом обговорень у мережі.