Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

День вишиванки 2025: як правильно вибрати вишиту сорочку і з чим її носити

дівчина у вишиванці
Фото: ONE BY ONE

У третій четвер травня відзначається день вишиванки, яка є не просто елементом українського національного одягу, але давно є символом нашої культури. Цього року свято припадає на 15 травня і стало ще одним приводом покрасуватися в красивому вишитому вбранні. Однак вишиванка — річ, яку можна ідеально вписати і у свій повсякденний гардероб.

Related video

Відомі українські дизайнери розповіли Фокусу, які вишиванки зараз у тренді. Ми також розбиралися, з чим їх можна поєднувати.

За словами Наталії Гергелюк, засновниці бренду етноодягу Gaptuvalnya, культурної амбасадорки та менторки програми Women For The Future, вишиванка стає дедалі популярнішим і доречнішим стильним предметом одягу, не втрачаючи при цьому своєї глибини.

Історія вишиванки

Її з однаковим успіхом можна вдягнути в офіс, на побачення або на прогулянку.

"І що цікаво — зараз найбільше захоплення викликають аж ніяк не розкішні, "показові" речі, а прості, лаконічні форми. Наприклад, лляна вишиванка з вишивкою "білим по білому", що має делікатний, стриманий і зі смаком вигляд. Це наша нова щоденна естетика", — підкреслює вона.

У тренді — оновлені щоденні образи, як-от лаконічна лляна сукня з делікатною вишивкою, пастельна чоловіча вишиванка з графічним акцентом або навіть бомбер із фрагментом традиційного орнаменту, стилізованим під стріт. Традиційні мотиви все частіше інтегруються в сучасні силуети — сміливо, несподівано, але з глибоким змістом.

Наталя підкреслює ще одну цікаву тенденцію:

"Дедалі більше людей звертаються до витоків — шукають автентичні зразки, вивчають орнаменти своїх регіонів — вони прагнуть зрозуміти походження, крій, історію. І це не суперечить моді — навпаки, це її новий напрям. Такий інтерес свідчить про глибоку трансформацію українських традицій. Я вважаю, що це не просто мода — це внутрішній запит. І мені здається, саме в цьому і є головний тренд: не вишиванка заради образу, а як діалог із корінням, із собою, зі світом".

Натомість Анастасія Мельник, дизайнерка бренду One By One, назвала головні тренди під час вибору модної вишиванки:

  • екологічні тканини: льон і бавовна;.
  • кольорова палітра: Mocha Mousse, пастельні відтінки та акцентні яскраві.
  • поєднання класичних форм із сучасними силуетами;
  • сукні-вишиванки корсетного крою;
  • оверсайз моделі;
  • фасони з асиметричністю;
  • моделі з напівпрозорими вставками з органзи або шифону, що надають легкість і грайливість.
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen

Вона додала, що вишиванки стають універсальними поєднуючи в собі різні стилі:

  • Кежуал стиль — для повсякденного носіння.
  • Бохо шик — поєднання етнічних мотивів із сучасними тенденціями.
  • Гібридні стилі — поєднання традиційних елементів із сучасними модними тенденціями, такими як спортивний шик або мінімалістичний дизайн.
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: vyshyvanka_shop.ua

Із чим носити вишиванку?

Вишиті сукні

Вишиті сукні мають ідеальний вигляд самі по собі. Навіть аксесуари тут не завжди доречні, щоб не відвертати увагу від красивого орнаменту. Якщо ж сукня однотонна, можна додати до неї яскраве контрастне намисто, браслет або підвіску.

день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: vyshyvanka_shop.ua
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: ONE BY ONE
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: ONE BY ONE

Вишиванка і денім

Останнім часом вишиванки все частіше носять із джинсами. Причому вишита сорочка має однаково цікавий вигляд як зі штанами з деніму класичного крою, так і зі скіні, широкими джинсами або комбінезоном. Вишиванку носять навипуск, з поясом або заправляють.

день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: ONE BY ONE
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: Gaptuvalnya
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: ONE BY ONE

Вишиванка та штани

Для більш офіційного образу поєднуйте вишиванку з класичними штанами, штанами-палаццо, кюлотами або брючним костюмом.

день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: Gaptuvalnya
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: ONE BY ONE
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: ONE BY ONE

Вишиванка зі спідницею

Вишита сорочка зі строгою спідницею-олівцем — ідеальний варіант для офісу або ділової зустрічі.

день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: Gaptuvalnya
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: ONE BY ONE

Щоб зробити образ більш неформальним, досить надіти спідницю напівсонце, пряму або з асиметрією, джинсову спідницю.

Вишиті жилетки

Вишиті жилетки можна носити як із сукнею, так і з футболкою та джинсами.

день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: vyshyvanka-barvy.com
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: vyshyvanka-barvy.com

Вишиванка та шорти

Шорти з деніму в поєднанні з вишиванкою — ідеальний образ для юних дівчат. Їх також можна поєднувати з діловими шортами та шортами-спідницею.

день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: svarga.ua
день вишиванки, модні вишиванки, вишиванка 2025 Fullscreen
Фото: Shata

Раніше Фокус писав, що вишиванка Зеленського стала предметом обговорень у мережі.