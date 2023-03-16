Звезда сериала "Сплетница" вышла в свет в платье-вышиванке украинского бренда (фото)

Знаменитость выбрала наряд бренда Юлии Магдич.

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54-летняя американская актриса Келли Резерфорд примерила образ украинского бренда. Об этом звезда сериала "Сплетница" рассказала в своем Instagram.

Исполнительница роли матери Серены ван дер Вудсен посетила гала-ужин amfAR. Звезда экрана вышла на публику в платье-вышиванке от украинской дизайнера Юлии Магдич. Американская актриса поделилась в Сети кадрами, на которых позирует в образе украинского бренда.

Волосы Келли Резерфорд были распущены, а к аутфиту она добавила белоснежную сумочку на плечо, лаконичные часы и серьги. На лице звезды был легкий вечерний макияж.

Келли Резерфорд в платье украинского бренда

"Звезда сериала "Сплетница" Келли Резерфорд была замечена на Amfar в нашей вышиванке. Это платье василькового цвета, вышитое черно-белыми маками (21 км ниток)", — прокомментировала появление знаменитости Юлия Магдич.

Келли Резерфорд в платье украинского бренда

Отметим, что такие платья Юлии Магдич стоят около двух тысяч долларов.

Украинских дизайнеров часто выбирают влиятельные западные знаменитости — Белла Хадид, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Мадонна и т.д.

Напомним, Леди Гага приобрела образ украинского дизайнера.

Также Фокус писал о ярком образе украинского бренда, который накануне примерила канадская супермодель Коко Роша.