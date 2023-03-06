Супермодель Коко Роша примерила яркий образ украинского бренда (видео)

Звезда подиумов станцевала в костюме цвета мадженты у Эйфелевой башни.

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34-летняя канадская супермодель Коко Роша примерила весенний образ от украинского бренда. Об этом они рассказали в своих соцсетях.

Звезда подиумов с ирландскими и украинскими корнями станцевала энергичный танец у Эйфелевой башни в костюме бренда The Coat дизайнера Кати Сильченко. Видео с танцами в костюме приталенного силуэта цвета мадженты Коко Роша поделилась в своем Instagram тоже.

"@cocorocha носит the Coat ❤️", — лаконично подписали видео с супермоделью представители украинского бренда.

[ + – ] Коко Роша в костюме украинского бренда

Отметим, что сейчас костюм не доступен для покупки. Его стоимость составляет 37 400 грн. Он присутствует только в категории "предзаказ".

"Каждое изделие имеет свой уникальный номер и имя владелицы внутри", — отмечено на сайте бренда.

Украинские дизайнеры довольно популярны среди западных звезд. В платьях Lever Couture накануне позировала для рекламного кампейна Леди Гага, выходила в свет актриса Уоллис Дэй и топ-модель Хайди Клум.

Бренд Светланы Бевзы выбирала Белла Хадида, а в головных уборах от Руслана Багинского выходили на публику Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Мадонна и другие звезды.

Напомним, Коко Роша приобрела головной убор украинского бренда.

Также Фокус писал о редком выходе в свет Коко Роши с маленькой дочерью.