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Стиль життя

Супермодель Коко Роша приміряла яскравий образ українського бренду (відео)

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Фото: Instagram @cocorocha | Коко Роша

Зірка подіумів станцювала в костюмі кольору мадженти біля Ейфелевої вежі.

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34-річна канадська супермодель Коко Роша приміряла весняний образ українського бренду. Про це вони розповіли у своїх соцмережах.

Зірка подіумів з ірландським та українським корінням станцювала енергійний танець біля Ейфелевої вежі у костюмі бренду The Coat дизайнерки Каті Сільченко. Відео з танцями в костюмі приталеного силуету кольору мадженти Коко Роша поділилася у своєму Instagram також.

"@cocorocha носить the Coat ❤️", — лаконічно підписали відео із супермоделлю представники українського бренду.

Коко Роша в костюмі українського бренду

Зазначимо, що наразі костюм не доступний для покупки. Його вартість становить 37 400 грн. Він наявний лише в категорії "передзамовлення".

"Кожен виріб має свій унікальний номер та ім’я власниці всередині", — зазначено на сайті бренду.

Українські дизайнери доволі популярні серед західних зірок. У сукнях Lever Couture напередодні позувала для рекламного кампейну Леді Гага, виходила у світ акторка Волліс Дей та топмодель Гайді Клум.

Бренд Світлани Бевзи обирала Белла Хадід, а в головних уборах від Руслана Багінського виходили на публіку Майлі Сайрус, Періс Гілтон, Мадонна та інші зірки.

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Нагадаємо, Коко Роша придбала головний убір українського бренду.

Також Фокус писав про рідкісний вихід у світ Коко Роші з маленькою донькою.