У пишній спідниці та кроп-жакеті: супермодель Коко Роша вийшла у світ із маленькою дочкою (фото)

Модель і її маленька супутниця мали дуже елегантний вигляд.

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Супермодель Коко Роша вийшла у світ із маленькою дочкою. У Нью-Йорку відбувся осінній гала-концерт Американського театру балету. На червоній доріжці Коко Роша з'явилася в цікавому вбранні — чорній сукні від ALIÉTTE з пишною спідницею, що складається з безлічі фатинових оборок, а також незвичайного верху з гладкої блискучої тканини. Знімками канадська зірка подіумів поділилася в Instagram.

Сукня з глибоким V-подібним декольте модель трохи прикрила кроп-жакетом відтінку тіффані. Він був із шовку, мав гострі плечі та застібався на один ґудзик.

Доповнили її аутфіт зачіска-пучок і макіяж із нюдовою помадою, виразними вилицями та накладними віями.

[ + – ] Коко Роша

На захід супермодель прийшла зі своєю старшою дочкою Айоні. Дівчинка була в милій білій сукні від Maison Ava з вишивкою бісером, пишною спідницею та рукавами, а також у туфлях зі стразами.

[ + – ] Коко Роша з дочкою

У своєму Instagram Коко Роша поділилася відео, як показує своїй дочці, як вона працювала моделлю в 14 років і ходила подіумом.

Нагадаємо, 39-річна австралійська супемодель Міранда Керр зізналася, що народження дітей змінило її тіло, але вона зовсім не шкодує про це.