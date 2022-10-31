У пишній спідниці та кроп-жакеті: супермодель Коко Роша вийшла у світ із маленькою дочкою (фото)
Модель і її маленька супутниця мали дуже елегантний вигляд.
Супермодель Коко Роша вийшла у світ із маленькою дочкою. У Нью-Йорку відбувся осінній гала-концерт Американського театру балету. На червоній доріжці Коко Роша з'явилася в цікавому вбранні — чорній сукні від ALIÉTTE з пишною спідницею, що складається з безлічі фатинових оборок, а також незвичайного верху з гладкої блискучої тканини. Знімками канадська зірка подіумів поділилася в Instagram.
Сукня з глибоким V-подібним декольте модель трохи прикрила кроп-жакетом відтінку тіффані. Він був із шовку, мав гострі плечі та застібався на один ґудзик.
Доповнили її аутфіт зачіска-пучок і макіяж із нюдовою помадою, виразними вилицями та накладними віями.
На захід супермодель прийшла зі своєю старшою дочкою Айоні. Дівчинка була в милій білій сукні від Maison Ava з вишивкою бісером, пишною спідницею та рукавами, а також у туфлях зі стразами.
У своєму Instagram Коко Роша поділилася відео, як показує своїй дочці, як вона працювала моделлю в 14 років і ходила подіумом.
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