В пышной юбке и кроп- жакете: супермодель Коко Роша вышла в свет с маленькой дочерью (фото)

Модель и ее маленькая спутница выглядели очень элегантно.

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Супермодель Коко Роша вышла в свет с маленькой дочерью. В Нью-Йорке прошел осенний гала-концерта Американского театра балета. На красной дорожке Коко Рода появилась в интересном наряде — черном платье от ALIÉTTE с пышной юбкой, состоящей из множества фатиновых оборок, а также необычного верха из гладкой блестящей ткани. Снимками канадская звезда подиумов поделилась в Instagram.

Платье с глубоким V-образным декольте модель немного прикрыла кроп-жакетом оттенка Тиффани. Он был из шелка, имел острые плечи и застегивался на одну пуговицу.

Дополнили ее аутфит прическа-пучок и макияж с нюдовой помадой, выразительными скулами и накладными ресницами.

[ + – ] Коко Роша

На мероприятие супермодель пришла со своей старшей дочерью Айони. Девочка была в милом белом платье от Maison Ava с вышивкой бисером, пышной юбкой и рукавами, а также в туфлях со стразами.

[ + – ] Коко Роша с дочерью

В своем Instagram Коко Роша поделилась видео, как показывает своей дочери, как она работала моделью в 14 лет и ходила по подиуму.

Напомним, 39-летняя австралийская супемодель Миранда Керр призналась, что рождение детей изменило ее тело, но она совершенно не жалеет об этом.