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Стиль життя

Модель Коко Роша одягла кепі від українського дизайнера Руслана Багінського

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Фото: Instagram @cocorocha | Коко Роша

Відома модель часто приміряє на собі речі від українських брендів.

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34-річна канадська супермодель постала перед камерою в коричневому монохромному образі. Манекенниця поділилася з підписниками у своєму Instagram-акаунті ефектним виходом у Парижі.

Образ моделі складався з атласної ніжно-кремової блузки на ґудзиках, яку вона доповнила спідницею трендовою довжини міді з драпіруванням.

Зверху модель доповнила аутфіт коричневим шкіряним тренчем від бренду Tods і незвичайними двокольоровими чоботями на підборах. Її паризьке елегантне вбрання доповнило кремове кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Знаменита модель уже не вперше одягає головні убори від найзнаменитішого дизайнера головних уборів в Україні. Ефектний вихід дівчини доповнила фактурна мінімалістична чорна сумка із золотистими вставками.

Коко Роша активно веде свою сторінку в Instagram, за якою стежать майже 2 мільйони користувачів із усього світу. Материнство їй зовсім не заважає їздити до різних країн і показувати ефектні образи.

Також Фокус писав, що супермодель Коко Роша вийшла у світ із маленькою дочкою.