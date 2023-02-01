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Стиль жизни

Модель Коко Роша надела кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского

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Фото: Instagram @cocorocha | Коко Роша

Известная модель довольно часто примеряет на себе вещи от украинских брендов.

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34-летняя канадская супермодель предстала перед камерой в коричневом монохромном образе. Манекенщица поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте эффектным выходом в Париже.

Образ модели состоял из атласной нежно-кремовой блузки на пуговицах, которую дополнила трендовой юбкой длины миди с драпировкой.

Сверху модель дополнила аутфит коричневым кожаным тренчем от бренда Tods и необычными двухцветными сапогами на каблуке. Ее парижский элегантный наряд дополнило кремовое кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Знаменитая модель уже не в первый раз надевает головные уборы от самого знаменитого дизайнера головных уборов в Украине. Эффектный выход девушка дополнила фактурная минималистичная черная сумка с золотистыми вставками.

Коко Роша активно ведет свою страницу в Instagram, за которой следят почти 2 миллиона пользователей со всего мира. Материнство ей совсем не мешает ездить в разные страны и показывать эффектные образы.

Также Фокус писал, что супермодель Коко Роша вышла в свет с маленькой дочерью.