Леди Гага приобрела платье украинского бренда (видео)
Ранее в образах этого бренда выходили в свет актриса Уоллис Дэй, топ-модель Хайди Клум и другие знаменитости.
36-летняя американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) примерила образ украинского бренда.
Эпатажная звезда сцены снялась в рекламе элитного шампанского Dom Perignon в нежном шелковом платье украинского бренда Lever Couture.
Основательницей бренда является дизайнер Леся Верлингьери, а создать наряд помог итальянский модельер из Японии Никола Формичетти.
"Платье на заказ для Леди Гаги, модная тенденция Николы Формичетти. Мы до сих пор не можем поверить, что прошло 12 лет с момента нашего первого сотрудничества с японско-итальянским дизайнером и этой певицей. Такое впечатление, что только вчера мы работали над первым проектом. Оглядываясь назад, нашу команду переполняет чувство благодарности к Николе за доверие и поддержку", – отметили представители Lever Couture.
Ранее вышеназванный бренд выбирала немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум, актриса Уоллис Дэй. А также в нарядах украинского бренда позировала для Vogue на улицах Токио Тина Кароль.
Напомним, защитник "Азовстали" стал рекламным лицом украинского бренда.
Также Фокус писал о выходе в свет королевы Нидерландов в платье украинского бренда.