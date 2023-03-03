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Стиль жизни

Леди Гага приобрела платье украинского бренда (видео)

Леди Гага, Леди Гага платье украинского бренда, Леди Гага реклама Dom Perignon, Lever Couture
Фото: Getty Images | Леди Гага

Ранее в образах этого бренда выходили в свет актриса Уоллис Дэй, топ-модель Хайди Клум и другие знаменитости.

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36-летняя американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) примерила образ украинского бренда.

Эпатажная звезда сцены снялась в рекламе элитного шампанского Dom Perignon в нежном шелковом платье украинского бренда Lever Couture.

Основательницей бренда является дизайнер Леся Верлингьери, а создать наряд помог итальянский модельер из Японии Никола Формичетти.

"Платье на заказ для Леди Гаги, модная тенденция Николы Формичетти. Мы до сих пор не можем поверить, что прошло 12 лет с момента нашего первого сотрудничества с японско-итальянским дизайнером и этой певицей. Такое впечатление, что только вчера мы работали над первым проектом. Оглядываясь назад, нашу команду переполняет чувство благодарности к Николе за доверие и поддержку", – отметили представители Lever Couture.

Леди Гага в платье украинского бренда

Ранее вышеназванный бренд выбирала немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум, актриса Уоллис Дэй. А также в нарядах украинского бренда позировала для Vogue на улицах Токио Тина Кароль.

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Уоллис Дэй
Фото: Getty Images

Напомним, защитник "Азовстали" стал рекламным лицом украинского бренда.

Также Фокус писал о выходе в свет королевы Нидерландов в платье украинского бренда.