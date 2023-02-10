Королева Нидерландов Максима вышла в свет в платье-вышиванке украинского бренда (фото)

Королевская персона посетила с семьей Карибы.

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51-летняя королева Нидерландов Максима вышла на публику в платье-вышиванке украинского бренда. Об этом пишет Daily Mail.

Королевская персона была в летнем васильковом сине-белом платье украинского бренда Foberini, когда она и ее семья прибыли в Сабу, конечный пункт их тура по Карибскому морю.

Жена короля улыбнулась и помахала рукой, когда вышла из самолета, выглядя потрясающе в платье, украшенном цветочными эмблемами в стиле вышивки крестиком.

Она соединила этот ансамбль с белыми туфлями на каблуке, белым клатчем в тон и солнцезащитными очками.

Также королева-консорт носила белые серьги в виде безделушек, чтобы соответствовать ее двухцветной эстетике.

Мать троих детей откинула свои светлые косы назад и сохранила минимальный макияж, когда она начала день активного отдыха на острове с мужем и дочерью.

Тем временем муж Максимы, король Вилем-Александр был одет в белую рубашку и темные классические брюки с черным ремнем.

[ + – ] Королева Максима

Напомним, королева Максима вышла в свет в роскошном платье Givenchy.

Также Фокус писал о комментарии королевы Максимы и короля Вилема-Александра относительно угроз в сторону их дочери.