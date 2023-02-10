Королева Нідерландів Максима вийшла у світ у сукні-вишиванці українського бренду (фото)

Королівська персона відвідала з родиною Кариби.

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51-річна королева Нідерландів Максима вийшла на публіку у сукні-вишиванці українського бренду. Про це пише Daily Mail.

Королівська персона була в літній волошковій синьо-білій сукні українського бренду Foberini, коли вона та її родина прибули до Саби, кінцевого пункту їхнього туру по Карибському морю.

Дружина короля посміхнулася і помахала рукою, коли вийшла з літака, виглядаючи приголомшливо у сукні, прикрашеній квітковими емблемами в стилі вишивки хрестиком.

Вона поєднала цей ансамбль із білими туфлями на підборах, білим клатчем у тон і сонцезахисними окулярами.

Також королева-консорт носила білі сережки у вигляді дрібничок, щоб відповідати її двоколірній естетиці.

Мати трьох дітей відкинула свої світлі коси назад і зберегла мінімальний макіяж, коли вона розпочала день активного відпочинку на острові з чоловіком і дочкою.

Тим часом чоловік Максими був одягнутий у білу сорочку та темні класичні штани з чорним ременем.

[ + – ] Королева Максима

Нагадаємо, королева Максима вийшла у світ у сукні Givenchy.

Також Фокус писав про коментар королеви Максими та короля Вілема-Олександра щодо погроз у сторону їхньої доньки.