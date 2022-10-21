Для нового заходу королева Максима обрала сукню від Givenchy та клатч зі шкіри крокодила

Королева Максима любить експериментувати зі своїми образами, і чергова публічна поява під час візиту до Танзанії не стала винятком.

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Візит королеви Нідерландів до Африки продовжується. Її королівська Величність відвідала президентку Самію Сулуху Хасан у Державному домі в Дар-ес-Саламі, в Танзанії.

Відомо, що в Танзанії вона як спеціальна адвокатка Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування розвитку.

Королівська особа вибрала леопардову сукню, яка відрізнялася ексцентричним принтом та яскравими відтінками.

Це була зелена сукня з еластичного каді з леопардовим принтом від Givenchy вартістю 3 490 доларів.

Сукня виглядала на королеві елегантно: з короткими рукавами і злегка плісированою спідницею до коліна — світло-зелений колір з леопардовим принтом, що є поєднанням зелених відтінків різного ступеня насиченості, від темно-зеленого до лимонно-зеленого.

Максима доповнила образ чорними замшевими туфлями на підборах з ремінцем на щиколотці від Gianvito Rossi.

В руках у неї була чорна сумка-клатч зі шкіри крокодила.

Раніше Фокус писав, що Король та королева Нідерландів прибули з офіційним триденним державним візитом до Стокгольма, до Швеції. На публіці королева Максима з'явилася в бежевому пальті, капелюшку-пігулці і була взута в замшеві туфлі в тон на підборах.