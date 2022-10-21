Для нового мероприятия королева Максима выбрала платье от Givenchy и клатч из кожи крокодила

Королева Максима любит экспериментировать со своими образами, и очередное публичное появление во время визита в Танзанию не стало исключением.

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Визит королевы Нидерландов в Африку продолжается. Ее королевское Величество посетила президента Самию Сулуху Хасан в Государственном доме в Дар-эс-Саламе, в Танзании.

Известно, что в Танзании она в качестве специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития.

Королевская особа выбрала леопардовое платье, которое отличалось эксцентричным принтом и яркими оттенками.

Это было зеленое платье из эластичного кади с леопардовым принтом от Givenchy стоимостью 3490 долларов.

Платье выглядело на королеве элегантно: с короткими рукавами и слегка плиссированной юбкой до колена — светло-зеленое цвет с леопардовым принтом, представляющим собой сочетание зеленых оттенков различной степени насыщенности, от темно-зеленого до лимонно-зеленого.

Максима дополнила образ черными замшевыми туфлями на каблуках с ремешком на щиколотке от Gianvito Rossi.

В руках у нее была черная сумка-клатч из кожи крокодила.

Ранее Фокус писал, что Король и королева Нидерландов прибыли с официальным трехдневным государственным визитом в Стокгольм, в Швецию. На публике королева Максима появилась в бежевом пальто, шляпке-таблетке и была обута в замшевые туфли в тон на каблуках.