Королеви Максима та король Віллем-Олександр прокоментували погрози на адресу їхньої доньки

Спадкоємиця королівського трону Нідерландів навчається в університеті, але була змушена переїхати зі студентського гуртожитку назад додому та виходить лише на навчання.

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Король і королева Нідерландів повідомили, що їхня старша дочка — принцеса Катаріна Амалія — переїхала додому зі студентського гуртожитку в Амстердамі через те, що їй почали надходити погрози.

За словами її матері, королеви Нідерландів, це дається дівчині непросто.

"Це має серйозні наслідки для її життя — їй дуже важко", — заявила королева Максима.

За даними Royal Central, принцеса Катаріна Амалія вже кілька років наражається на серйозні погрози, деякі з яких призвели до судового переслідування.

Крім того, принцеса Катаріна Амалія заявляла, що не хоче бути на троні, і порадила своєму батькові краще харчуватися, щоб довго жити й правити.

Сама королева Максима зараз перебуває з офіційним візитом в Африці як спеціальна адвокатка Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування розвитку.