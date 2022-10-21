Королева Максима и король Виллем-Александр прокомментировали угрозы в адрес их дочери

Наследница королевского трона Нидерландов учится в университете, но была вынуждена переехать из студенческого общежития обратно домой и выходит только на учебу.

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Король и королева Нидерландов сообщили, что их старшая дочь — принцесса Катарина Амалия — переехала домой из студенческого общежития в Амстердаме из-за того, что в ей начали поступать угрозы.

По словам ее матери — королевы Нидерландов, это дается девушке весьма непросто.

"Это имеет серьезные последствия для ее жизни — ей очень тяжело", — заявила королева Максим.

По данным Royal Central, принцесса Катарина Амалия уже несколько лет подвергается серьезным угрозам, некоторые из которых привели к судебному преследованию.

Кроме того, принцесса Катарина Амалия заявляла, что не хочет быть на троне, и посоветовала своему отцу лучше питаться, чтобы долго жить и править.

Сама королева Максима сейчас находится с официальным визитом в Африке в качестве специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития.