Защитник "Азовстали" стал лицом новой кампании украинского бренда одежды (фото, видео)

Илья Самойленко воплощает силу и несокрушимость независимо от того, находится ли в мирном Киеве или на передовой.

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28-летний защитник "Азовстали", офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко стал лицом новой кампании украинского бренда одежды Indposhiv под названием Indposhiv Bespoke. Соответствующие фото и видео, которые создал фэшн-фотограф Леша Лич, появились на странице бренда.

"Наша новая кампания Indposhiv Bespoke о нормальности — о том, как важно жить нормальной жизнью даже при ненормальных обстоятельствах. После начала полномасштабного вторжения наши клиенты заказывали костюмы, объясняя это обычным желанием "носить костюм как это было в нормальной жизни". Условия изменились, наши мужчины изменились, их взгляды тоже трансформировались. Но наши герои, где бы они ни были — на передовой или в тылу, остаются теми, кто стремится к своей нормальной жизни. Илья Самойленко, военный из полка "Азов" с позывным "Гендальф", вернулся домой после плена и осуществил свою мечту – у него есть костюм Indposhiv Bespoke, в котором он может свободно гулять по улицам Киева", – говорится в подписи к видеоролику.

В кадре – Илья в элегантном костюме, со стильной прической и бородой. О пережитом в АТО, Мариуполе и в плену говорят острый и уверенный в себе взгляд и протез левой руки. Ни ранения, ни плен не смогли сломать дух этого человека.

"Любая борьба ведет к развитию, имея целью победу. Победить себя самое важное. Когда ты себя победил, все остальное для тебя будет очень просто. Все остальное просто не будет тебе никаким препятствием, ибо главную борьбу ты уже выиграл. Дух – это сила, не имеющая измерения. Ее невозможно измерить, как и силу воли. Я склоняюсь к тому, что у него бинарные состояния: единица или ноль. Либо есть, либо нет. Солдат с поля боя никуда не денется. Он всегда там будет, и он всегда должен там быть. Да, у каждого бывают моменты такие затмения, угнетения, но это вообще ни на что не влияет. Для понимания своей силы нужно побороть свой страх. Важен конечный результат, кем человек становится после этого всего", – говорит герой.

Затем он подчеркивает, что мужской костюм – это продолжение военной формы.

"Строчка, цвет, подкладка, ткань, все это имеет значение. Традиционность и то, что это неизменная традиция – это мастерство, это ремесло. Работа мастера, работа человека, который фанатично предан своему делу, настоящего ремесленника – это кусочек истории, который ты надеваешь на себя, но который не стареет, это классика", – подчеркивает Илья.

Рекламная кампания с участием одного из символов украинской несокрушимости вызвала искренний отклик у пользователей, которые написали немало теплых слов.

"Вы выбираете просто лучших из лучших для презентации своих изделий", "Вау, супер! Илья очень достойный человек и действительно Герой. А еще очень симпатичный мужчина", "Эта серия фото невероятной силы и красоты", – пишут в комментариях.

Ранее в рекламе бренда участвовал Маси Найем, известный адвокат и брат журналиста Мустафы Найема, получивший тяжелое ранение на фронте.

[ + – ] Маси Найем

Возвращаясь к Илье Самойленко, добавим, что защищать Украину он пошел еще в 2015 году. Несмотря на то, что герой получил серьезное ранение, это не остановило его. Вместо руки ему установили титаново-стальной механический протез. Самойленко быстро научился не только пользоваться им, но и стрелять с ним.

[ + – ] Илья Самойленко научился стрелять с протезом Фото: Из открытых источников

До войны Илья учился на историческом факультете КНУ, но не успел получить диплом. Он свободно владеет английским и во время обороны "Азовстали" часто обращался к западным зрителям, рассказывая о происходящем.

Илья Самойленко был освобожден в результате обмена пленными в сентябре прошлого года. По его словам, его продержали в России в одиночной камере 120 дней и он боялся, что никогда не вернется в Украину.

Фокус писал, что пленных защитников "Азовстали" обменяли на кума Путина Виктора Медведчука.