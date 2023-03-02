Захисник "Азовсталі" став обличчям нової кампанії українського бренду одягу (фото, відео)

Ілля Самойленко втілює силу та незламність незалежно від того, чи перебуває у мирному Києві чи на передовій.

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28-річний захисник "Азовсталі", офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко став обличчям нової кампанії українського бренду одягу Indposhiv під назвою Indposhiv Bespoke. Відповідні фото та відео, які створив фешн-фотограф Льоша Ліч, з'явилися на сторінці бренду.

"Наша нова кампанія Indposhiv Bespoke про нормальність — про те, як важливо жити нормальним життям навіть за ненормальних обставин. Після початку повномасштабного вторгнення наші клієнти замовляли костюми, пояснивши це звичайним бажанням "носити костюм як це було в нормальному житті". Умови змінилися, наші чоловіки змінилися, їх погляди теж трансформувалися, але наші герої, де б вони не були — на передовій чи в тилу, залишаються тими, хто прагне свого нормального життя. Ілля Самойленко, воєнний із полку "Азов" із позивним "Гендальф", повернувся додому після полону і здійснив свою мрію – він має костюм Indposhiv Bespoke, в якому він може вільно гуляти вулицями Києва", – йдеться у підписі до відеоролика.

У кадрі – Ілля в елегантному костюмі, зі стильною зачіскою та бородою. Про пережите в АТО, Маріуполі та в полоні говорять гострий і впевнений у собі погляд та протез лівої руки. Ні поранення, ні полон не змогли зламати дух цієї людини.

"Будь-яка боротьба веде до розвитку, мати на меті перемогу. Перемогти себе найважливіше. Коли ти себе переміг, все інше для тебе буде дуже просто. Все інше просто не буде тобі ніякою перешкодою, бо головну боротьбу ти вже виграв. Дух — це сила, що не має виміру, його неможливо виміряти, як і силу волі. Я схиляюся до того, що він має бінарні стани: одиниця чи нуль. Або є, або ні. Солдат із поля бою нікуди не дінеться. Він завжди там буде, і він завжди повинен там бути. Так, у кожного бувають моменти такі затемнення, пригнічення, але це взагалі ні на що не впливає. Для розуміння своєї сили потрібно подолати свій страх. Важливим є кінцевий результат, ким людина стає після цього всього", – каже герой.

Потім він наголошує, що чоловічий костюм – це продовження воєнної форми.

"Рядок, колір, підкладка, тканина, все це має значення. Традиційність і те, що це незмінна традиція – це майстерність, це ремесло. Робота майстра, робота людини, яка фанатично віддана своїй справі, справжнього ремісника – це шматочок історії, який ти одягаєш на себе, але який не старіє, це класика", – наголошує Ілля.

Рекламна кампанія за участю одного із символів української незламності викликала щирий відгук у користувачів, які написали чимало теплих слів.

"Ви вибираєте просто найкращих з найкращих для презентації своїх виробів", "Вау, супер! Ілля дуже гідна людина і справді Герой. А ще дуже симпатичний чоловік", "Ця серія фото неймовірної сили та краси", – пишуть у коментарях.

Раніше в рекламі бренду взяв участь Масі Найєм, відомий адвокат і брат журналіста Мустафи Найєма, який отримав тяжке поранення на фронті.

[ + – ] Маси Найєм

Щодо Іллі Самойленка, додамо, що захищати Україну він пішов ще 2015 року. Незважаючи на те, що герой зазнав серйозного поранення, це не зупинило його. Замість руки йому встановили титаново сталевий механічний протез. Самійленко швидко навчився не лише користуватися ним, а й стріляти з нього.

[ + – ] Ілля Самойленко навчився стріляти з протезом Фото: opros

До війни Ілля навчався на історичному факультеті КНУ, але не встиг здобути диплом. Він вільно володіє англійською і під час оборони "Азовсталі" часто звертався до західних глядачів, розповідаючи про те, що відбувається.

Ілля Самойленка було звільнено внаслідок обміну полоненими у вересні минулого року. За його словами, його протримали в Росії в одиночній камері 120 днів, і він боявся, що ніколи не повернеться до України.

Фокус писав, що полонених захисників "Азовсталі" обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука.