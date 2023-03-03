Леді Гага придбала сукню українського бренду (відео)

Раніше в образах цього бренду виходили у світ акторка Волліс Дей, топмодель Гайді Клум та інші знаменитості.

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36-річна американська співачка Леді Гага (справжнє ім'я — Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) приміряла образ українського бренду.

Епатажна зірка сцени знялась у рекламі елітного шампанського Dom Perignon у ніжній шовковій сукні українського бренду Lever Couture.

Засновницею бренду є дизайнерка Леся Верлінг'єрі, а створити вбрання допоміг італійський модельєр з Японії Нікола Формічетті.

"Сукня на замовлення для Леді Гаги, модна тенденція Ніколи Формічетті. Ми досі не можемо повірити, що минуло 12 років з моменту нашої першої співпраці з японсько-італійським дизайнером і цією співачкою. Таке враження, що тільки вчора ми працювали над нашим першим проектом. Озираючись назад, нашу команду переповнює почуття вдячності до Ніколи за довіру й підтримку", – зазначили представники Lever Couture.

[ + – ] Леді Гага у сукні українського бренду

Раніше вищеназваний бренд обирала німецька топмодель та телеведуча Гайді Клум, акторка Волліс Дей. А також у вбраннях українського бренду позувала для Vogue на вулицях Токіо Тіна Кароль.

[ + – ] Волліс Дей Фото: Getty Images

Нагадаємо, захисник "Азовсталі" став рекламним обличчям українського бренду.

Також Фокус писав про вихід у світ королеви Нідерландів у сукні українського бренду.