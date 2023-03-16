Зірка серіалу "Пліткарка" вийшла у світ у сукні-вишиванці українського бренду (фото)

Знаменитість обрала вбрання бренду Юлії Магдич.

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54-річна американська акторка Келлі Резерфорд приміряла образ українського бренду. Про це зірка серіалу "Пліткарка" розповіла у своєму Instagram.

Виконавиця ролі матері Серени ван дер Вудсен відвідала гала-вечерю amfAR. Зірка екрану вийшла на публіку у сукні-вишиванці від української дизайнерки Юлії Магдич. Американська акторка поділилася в мережі кадрами, на яких позує в образі українського бренду.

Волосся Келлі Резерфорд було розпущене, а до аутфіту вона додала білосніжну сумочку на плече, лаконічний годинник та сережки. На обличчі зірки екрану був легки вечірній макіяж.

Келлі Резерфорд у сукні українського бренду

"Зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд була помічена на Amfar у нашій вишиванці. Це сукня волошкового кольору, вишита чорно-білими маками (21 км ниток)", — прокоментувала появу знаменитості Юлія Магдич.

Келлі Резерфорд у сукні українського бренду

Зазначимо, що сукні Юлії Магдич коштують близько двох тисяч доларів.

Українських дизайнерів часто обирають впливові західні знаменитості — Белла Хадід, Майлі Сайрус, Періс Гілтон, Мадонна тощо.

Нагадаємо, Леді Гага придбала образ від українського дизайнера.

Також Фокус писав про яскравий образ українського бренду, який напередодні приміряла канадська супермодель Коко Роша.