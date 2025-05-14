В Украине презентовали уникальную военную вышиванку: чем особенна рубашка (фото)

Медиацентр Главного управления коммуникаций ВСУ присоединился к презентации уникальной военной вышиванки под названием "Оберег", которую создала украинская компания.

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Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Военная вышиванка "Оберег" Военная вышиванка имеет "мужской" и "женский" вариант Орнамент, стилизованный под линию укреплений

Основой военной вышиванки "Оберег" стала оригинальная иллюстрация медиацентра ВСУ под названием "Наша земля вышита окопами".

"Окопы действительно оберегают наших военных, пока те защищают украинцев. Это взаимная защита — земля и люди, и именно эта идея стала сердцем нашего визуального образа", — пояснил поделился ее автор и дизайнер медиацентра Ярослав Копаница.

Сообщается, что узор на рубашке стилизован под линию оборонительных укреплений, что придает традиционной вышиванке глубокий символизм.

Во время презентации несколько экземпляров новой военной вышиванки торжественно передали украинским защитникам — воинам, которые имеют боевые награды.

Напомним, Украина традиционно отмечает День вышиванки в третий четверг мая — в этом году праздник приходится на 15 мая. В 2025 году основной темой выбрано "оккупированное наследие", а лозунгом праздника в городе Черновцы, где он и был основан, стало: "Уберечь от забвения и сохранить для потомков".

Ранее стилист Алена Черновол рассказывала, как правильно стилизовать образ на День вышиванки.