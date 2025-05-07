День вышиванки 2025: когда будут праздновать украинцы и какая история праздника

Украина празднует День вышиванки в третий четверг мая. В этом году празднование будет 15 мая. Основным лозунгом праздника в 2025 году в Черновцах, где этот праздник начали, выбрали "уберечь от забвения и сохранить для потомков", ведь темой будет оккупированное наследие.

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Об этом рассказала культурный куратор и соучредитель Дня вышиванки Леся Воронюк изданию "Шпальта".

"В этом году День вышиванки посвящен оккупированному наследию — культуре украинских территорий, которые сейчас находятся под оккупацией: Донетчины, Луганщины, Крыма, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины. Там системно уничтожают украинскую идентичность, превращая все в "русский мир". Наша задача — сохранить память об этой культуре до момента деоккупации, пусть это будет через год или через поколение. Именно поэтому мы создаем исследовательские и реконструкторские инициативы, в частности масштабный проект "Оккупированное наследие", — сказала Леся Воронюк.

В Украине уже девятнадцатый раз будут праздновать День вышиванки. Сейчас праздник особенно важен, поскольку Россия продолжает уничтожать украинскую культуру и все, что с ней связано. Это праздник, который символизирует уважение к предкам и любовь к национальной культуре.

История Дня вышиванки

В 2006 году студентка исторического факультета Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила одногруппникам прийти на занятия в вышиванках. К инициативе присоединились преподаватели, а впоследствии идея распространилась и в других городах. После этого в третий четверг мая в Украине и в украинских диаспорах по всему миру отмечают День вышиванки. Организаторы праздника неслучайно выбрали будний день для празднования. Это сделано с целью подчеркнуть, что вышиванку можно носить не только на праздники, но и в повседневной жизни.

Дата этого праздника не зависит от церковного календаря или других государственных событий. В этом году праздник приходится на 15 мая. В 2024 День вышиванки праздновали 16-го числа, а в 2023 — 18-го.

В этот день традиционно организуют различные флешмобы, акции, ярмарки и лекции. В этот праздник люди также публикуют свои фотографии в вышиванках в соцсетях и делятся историями, связанными с национальным атрибутом.

Напомним, традиционно в этот день звезды украинского шоу-бизнеса присоединяются к всеукраинскому флешмобу вышиванок, которые демонстрируют в своих социальных сетях. В 2024 году Фокус писал о том, какую традиционную одежду звезды надели в этот день.

В частности, стилист Алена Черновол рассказала, как стилизовать вышиванку — элемент гардероба, который напоминает о наших этнических корнях.