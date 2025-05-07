День вишиванки 2025: коли святкуватимуть українці та яка історія свята

Україна святкує День вишиванки в третій четвер травня. Цьогоріч свято буде 15 травня. Основним гаслом свята в 2025 році в Чернівцях, де це свято започаткували, обрали "вберегти від забуття і зберегти для нащадків", адже темою буде окупована спадщина.

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Про це розповіла культурна кураторка та співзасновниця Дня вишиванки Леся Воронюк виданню "Шпальта".

"Цьогоріч День вишиванки присвячено окупованій спадщині — культурі українських територій, що нині перебувають під окупацією: Донеччини, Луганщини, Криму, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини. Там системно знищують українську ідентичність, перетворюючи все на "руський мір". Наше завдання — зберегти пам’ять про цю культуру до моменту деокупації, хай це буде за рік чи через покоління. Саме тому ми створюємо дослідницькі та реконструкторські ініціативи, зокрема масштабний проєкт "Окупована спадщина", — сказала Леся Воронюк.

В Україні вже девʼятнадцятий раз святкуватимуть День вишиванки. Зараз свято особливо важливе, оскільки Росія продовжує знищувати українську культуру і все, що з нею пов'язано. Це свято, яке символізує повагу до предків і любов до національної культури.

Історія Дня вишиванки

У 2006 році студентка історичного факультету Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала одногрупникам прийти на заняття у вишиванках. До ініціативи долучилися викладачі, а згодом ідея поширилася і в інших містах. Після цього в третій четвер травня в Україні та в українських діаспорах по всьому світу святкують День вишиванки. Організатори свята невипадково обрали будній день для святкування. Це зроблено з метою підкреслити, що вишиванку можна носити не лише на свята, а й у повсякденному житті.

Дата цього свята не залежить від церковного календаря чи інших державних подій. Цього року свято припадає на 15 травня. У 2024 День вишиванки святкували 16-го числа, а у 2023 — 18-го.

У цей день традиційно організовують різноманітні флешмоби, акції, ярмарки та лекції. У це свято люди також публікують свої фото у вишиванках у соцмережах та діляться історіями, пов'язаними з національним атрибутом.

Нагадаємо, традиційно в цей день зірки українського шоу-бізнесу доєднуються до всеукраїнського флешмобу вишиванок, які демонструють у своїх соціальних мережах. У 2024 році Фокус писав про те, який традиційний одяг зірки вдягнули в цей день.

Зокрема, стилістка Альона Чорновол розповіла, як стилізувати вишиванку — елемент гардеробу, який нагадує про наше етнічне коріння.