День вишиванки 2024: який традиційний одяг одягнули українські зірки (фото)

Сьогодні, 16 травня, у третій четвер місяця, традиційно в Україні святкують День вишиванки. Символічно цього дня українці одягають свій вишитий одяг, демонструючи повагу та популяризацію української культури.

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Традиційно в цей день зірки українського шоу-бізнесу також доєднуються до всеукраїнського флешмобу вишиванок, які демонструють у своїх соціальних мережах. Фокус підготував підбірку традиційного українського одягу, який цього року продемонстрували українські зірки.

Співачка Наталя Могилевська цього року вирішила підтримати День вишиванки, показавши фото молодшої доньки Софії. Дівчинка у святковій вишиванці пішла до садочка.

Окремо співачка продемонструвала свою максісукню білого кольору, вишиту синіми квітами.

Акторка Катерина Кузнєцова зачарувала шанувальників вишуканою вишиваною сукнею в квітах.

"Багато сторіч вишиванка слугувала для українців оберегом від усього зла. Нехай і зараз вона береже нашу Україну і наш народ", — написала акторка.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав свою улюблену вишиванку родом із дитинства. Зокрема, спочатку він показав архівне фото з дитинства, а наступним фото із сьогодення в копії вишиванки, як у дитинстві.

Акторка Анна Саліванчук поділилася сімейним фото із синами. На світлинах акторка позує з хлопцями у вишитих сорочках. Під дописом Саліванчук зазначила, що вишиванка для її сімʼї є особливим вбранням. Тому вона надзвичайно любить, коли їм доводиться її одягати.

Співачка й телеведуча Даша Астаф'єва продемонструвала незвичайний варіант традиційного українського одягу. Цього разу вона одягнула максісукню гірчичного кольору з традиційним українським орнаментом.

Також Даша Астаф'єва розповіла історію виникнення цієї традиції Дня вишиванки, яка була започаткована у 2006 році групою студентів, які одного дня вирішили одночасно прийти в університет у вишиванках.

Телеведучий Григорій Решетнік поділився сімейним фемелі-луком — білих вишиванках із синьою вишивкою. На фото Григорій позує разом із дружиною Христиною.

Співак Павло Зібров цьогоріч продемонстрував чорну сорочку з білою вишивкою на грудях.

Традиційним українським вбранням поділилася й кума Ані Лорак, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. І хоча спортсменка живе за кордоном, традиційно вона підтримала українців зі святом українського народу.

Акторка Наталка Денисенко вирішила похизуватися архівом своїх фотографій у вишиванці завдовжки у 10 років.

Подібну підбірку опублікувала й телеведуча Катерина Осадча, яка також показала весь набір українських вишиванок, які їй доводилося одягати.

Архівними фото у вишиванках поділилася й кримська співачка Джамала.

Співачка Оля Полякова також не обійшлася одним фото й поділилася архівом світлин у вишиванці.

Співачка Злата Огнєвіч сьогодні показала шанувальникам свою червону вишиту сукню в білому орнаменті.

Фотографію в зеленій сорочці вишитій червоними квітами поділився й співак Монатік.

Шеф-кухар Євген Клопотенко також поділився фотографією у вишиванці, під якою додав, що він носить вишиванку більш ніж 100 днів на рік, усе тому, що для нього цей одяг — не для 3-4 днів на рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про День вишиванки 2024: історія свята й особливості української вишивки. Також Фокус писав, що українські зірки поділилися першим спогадом про День вишиванки 2024.