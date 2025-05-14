В Україні презентували унікальну військову вишиванку: чим особлива сорочка (фото)

Медіацентр Головного управління комунікацій ЗСУ долучився до презентації унікальної військової вишиванки під назвою "Оберіг", яку створила українська компанія.

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Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України у Facebook.

Військова вишиванка "Оберіг" Військова вишиванка має "чоловічий" і "жіночий" варіант Орнамент, стилізований під лінію укріплень

Основою військової вишиванки "Оберіг" стала оригінальна ілюстрація медіацентру ЗСУ під назвою "Наша земля вишита окопами".

"Окопи дійсно оберігають наших військових, поки ті захищають українців. Це взаємний захист — земля і люди, і саме ця ідея стала серцем нашого візуального образу", — пояснив поділився її автор і дизайнер медіацентру Ярослав Копаниця.

Повідомляється, що візерунок на сорочці стилізовано під лінію оборонних укріплень, що надає традиційній вишиванці глибокого символізму.

Під час презентації кілька екземплярів нової військової вишиванки урочисто передали українським захисникам — воїнам, які мають бойові нагороди.

Нагадаємо, Україна традиційно відзначає День вишиванки у третій четвер травня — цього року свято припадає на 15 травня. У 2025 році основною темою обрано "окуповану спадщину", а гаслом свята в місті Чернівці, де воно й було започатковане, стало: "Вберегти від забуття і зберегти для нащадків".

Раніше стилістка Альона Чорновол розповідала, як правильно стилізувати образ на День вишиванки.