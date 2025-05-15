Юлія Тимошенко відзначила День вишиванки в сукні за 117 тисяч грн, деталі (фото)

Українська політична діячка та лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді у вишитому одязі, долучившись до святкування Дня вишиванки 15 травня. Її вбрання від українського бренду коштує понад 117 тисяч гривень.

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Фото з Дня вишиванки у ВР показав нардеп Сергій Євтушок у своєму Facebook.

Тимошенко продемонструвала вишуканий образ, який поєднує в собі національну ідентичність та елегантність. Політична діячка прийшла до парламенту у святковий день у білій сукні-вишиванці з яскраво-червоним вишитим орнаментом, що стилізований під великі квіткові мотиви. Образ доповнив широкий білий пояс. З аксесуарів: кілька рядів традиційного українського намиста.

Юлія Тимошенко прийшла до ВР у сукні-вишиванці Фото: Сергій Євтушок/Facebook

"З Днем вишиванки, друзі! Нехай кожна вишита сорочка уособлює красу нашого народу, його силу та незламний дух і додає кожному з нас впевненості у власних силах та надихає на добрі справи!" – зазначив під фото з Тимошенко Євтушок.

Юлія Тимошенко прийшла до ВР у сукні-вишиванці Фото: Alexey Kucherenko/Facebook

Зокрема, стало відомо, що Юлія Тимошенко продемонструвала цього дня біло-червоний жіночий кафтан міді з колекції "Ружі" української дизайнерки Юлії Магдич. Вишита вручну сукня коштує 117 тисяч гривень і була виготовлена за 72 години з батисту та 18 км ниток.

У сукні-вишиванці від Юлії Магдич навіть виходила у світ зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Резерфорд.

Юлія Тимошенко прийшла до ВР у сукні-вишиванці Фото: Alexey Kucherenko/Facebook

Нагадаємо, медіацентр Головного управління комунікацій ЗСУ долучився до презентації унікальної військової вишиванки під назвою "Оберіг", яку створила українська компанія напередодні Дня вишиванки 2025.

Також Фокус писав про те, що вишиванка — це річ, яку можна ідеально вписати і у свій повсякденний гардероб, а не лише раз на рік у травні.