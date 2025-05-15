Илона Гвоздева после новостей о разводе показалась с мужем (фото)

В День вышиванки украинская хореограф Илона Гвоздева удивила подписчиков, показав свою семью в полном составе после новостей о разводе с Иваном Хомячуком за несколько дней до этого.

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Семейными кадрами танцовщица поделилась в Instagram 15 мая.

На первом фото Гвоздева показалась в желтом вышитом платье. На руках звезда держала 4-летнего сына Доминика, а рядом стояла 9-летняя дочь Рия. Наследники хореографа также были одеты в традиционную украинскую одежду.

Более того, на втором кадре к семье присоединился муж Илоны Гвоздевой, Иван Хомячук, о разводе с которым стало известно ранее в этом месяце.

Илона Гвоздева с семьей

Развод Илоны Гвоздевой

Недавно на сайте с реестрами судебных дел появилась информация о разводе Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука, а истицей стала именно танцовщица. Заявление знаменитости было получено 19 марта. А рассмотрение дела запланировано на 4 июля.

Официально пара не комментировала эти новости.

В августе 2024 года Илона Гвоздева и Иван Хомячук как раз отпраздновали 10 лет в браке. Звездная пара воспитывает двоих детей, девятилетнюю Рию и четырехлетнего Доминика. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

"15 лет вместе, из них 10 в браке. Продолжаем танцевать и балансировать! Так много есть что написать, но я оставлю эти слова для тебя @khomiachukivan наедине. Просто люблю, просто твоя до конца и несмотря ни на что", — написала тогда Гвоздева.

Илона Гвоздева с мужем

Напомним, украинская актриса Наталка Денисенко официально развелась с мужем, актером-военным Андреем Фединчиком. В своем иске звезда экрана указала причину расставания: "в связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу".

Также Фокус писал о появлении Юлии Тимошенко в парламенте в платье-вышиванке за 117 тысяч гривен от известного украинского дизайнера.