Ілона Гвоздьова після новин про розлучення показалася з чоловіком (фото)

У День вишиванки українська хореографка Ілона Гвоздьова здивувала підписників, показавши свою сімʼю в повному складі після новин про розлучення з Іваном Хомячуком за кілька днів до цього.

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Сімейними кадрами танцюристка поділилася в Instagram 15 травня.

На першому фото Гвоздьова показалась у жовтій вишитій сукні. На руках зірка тримала 4-річного сина Домініка, а поруч стояла 9-річна донька Рія. Спадкоємці хореографки також були вдягнуті в традиційний український одяг.

Ба більше, на другому кадрі до родини приєднався чоловік Ілони Гвоздьової, Іван Хомячук, про розлучення з яким стало відомо раніше цього місяця.

Ілона Гвоздьова з родиною

Розлучення Ілони Гвоздьової

Нещодавно на сайті з реєстрами судових справ зʼявилася інформація про розлучення Ілони Гвоздьової та Івана Хомячука, а позивачкою стала саме танцюристка. Заяву знаменитості було отримано 19 березня. А розгляд справи заплановано на 4 липня.

Офіційно пара не коментувала цих новин.

У серпні 2024 року Ілона Гвоздьова і Іван Хомячук якраз відсвяткували 10 років у шлюбі. Зіркова пара виховує двох дітей, дев’ятирічну Рію і чотирирічного Домініка. Восени 2022 року подружжя повінчалося.

"15 років разом, з них 10 в шлюбі. Продовжуємо танцювати і балансувати! Так багато є що написати, але я залишу ці слова для тебе @khomiachukivan наодинці. Просто люблю, просто твоя до кінця і попри все", — написала тоді Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з чоловіком

Нагадаємо, українська акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком, актором-військовим Андрієм Федінчиком. У своєму позові зірка екрану вказала причину розставання: "у звʼязку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного".

Також Фокус писав про появу Юлії Тимошенко в парламенті в сукні-вишиванці за 117 тисяч гривень від відомої української дизайнерки.