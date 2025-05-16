Девушка купила платье Dior в секонд-хенде и была удивлена его настоящей ценой (видео)

26-летняя жительница Кентукки Эмбер Якзан в одном из секонд-хендов нашла винтажное платье-комбинацию. Оказалось, что это платье известного бренда Christian Dior.

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Видео шопинга американка поделилась в сети TikTok.

В ролике можно увидеть, как женщина заметила в секции одежды для сна кремовое кружевное платье. Она мгновенно потянулась к платью, чтобы рассмотреть его поближе, и увидела внутри лейбл Christian Dior.

"Вы уже знаете, что я буду носить это платье с ковбойскими сапогами", — подписала видео Эмбер Якзан.

Ролик собрал 548 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков. Подписчики в комментариях делились своими историями подобных находок.

В комментарии Newsweek женщина рассказала, что "впала в ступор", когда поняла, что это винтажная вещь Dior, и она сразу же положила ее в корзину. Платье находится в идеальном состоянии и обошлось ей всего в 6 долларов.

"Это потрясающее винтажное платье-комбинация Christian Dior. Оно сидит так, будто было пошито на меня, и я уже подобрала вещи, которые надену к нему", — добавила женщина.

Сейчас героиня видео еще не успела надеть платье. Однако женщина уже запланировала "выход" в платье на ужин с мужем перед их предстоящим переездом в Нью-Йорк.

Напомним, недавно женщина решила переделать свадебное платье своей матери 1992 года на наряд для собственной репетиции свадьбы. Пользователи сетей были тронуты ее видео.

Ранее Фокус писал, что народный депутат Галина Янченко на День вышиванки примерила платье за 58 тысяч грн. Это работа украинского дизайнера Юлии Магдыч.