Чоловік заробляє на секонд-хенді близько $80 тисяч щороку: до чого він додумався

26-річний Крістофер Кідні з Флемінгсбурга (Кентуккі, США), твердо переконаний, що випадковий похід до секонд-хенду може перетворитися на джерело додаткового доходу, якщо підходити до пошуку речей професійно та з азартом.

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Чоловік регулярно розказує про свої знахідки у Reddit, де його дописи набувають вірусної популярності. До прикладу, нещодавня колекція спортивних карток зібрала тисячі вподобайок і сотні захоплених коментарів.

Крістофер за три роки перетворив звичайне хобі на повноцінний бізнес, який приносить йому щороку від 65 до 80 тисяч доларів.

Хобі стало другою роботою

Наприклад, нещодавно він придбав за менш ніж 20 доларів колекційні предмети з підписами легенд MLB, зокрема Дона Меттінглі та Йогі Берра, а також картку Супер Боулу XLII з автографом Пласіко Бурресса. Ця колекція принесла йому понад 500 доларів.

"Я почав шукати цікаві речі на секонд-хендах три роки тому, коли мій друг Бред розказав мені про це заняття. Відвідую магазини принаймні п'ять разів на тиждень, іноді навіть кілька разів на день, якщо це не заважає основній роботі", — розповів Кідні виданню Newsweek.

На відміну від більшості, хто вважає такі походи звичайним хобі, Кідні підходить до справи методично та професійно. "Полювання за раритетами фактично є для мене другою повноцінною роботою", — каже чоловік.

Крістофер Кідні заробляє на секонд-хенді близько $80 тисяч щороку Фото: TikTok

Його стратегія базується на терплячості та величезних часових інвестиціях. "Я шукаю відеоігри, одяг, скло та старі книги. Переглядаю кожен предмет і перевіряю його вартість, якщо раніше не бачив подібного", — додає він.

Найбільш дивовижною знахідкою став підписаний примірник книги Гонуса Вагнера, виданої в 1949 році. Згодом чоловік продав її за більш ніж 50 тисяч доларів. "Це моя найприбутковіша знахідка", — зізнався Кідні, який підписав угоду про нерозголошення точної суми.

Головні поради від Крістофера

Звертати увагу на шви в одязі. Одинарні — вінтаж, подвійні — новіші;

У книгах перевіряти сторінку з копірайтом, шукати видання до 1960 року та автографи;

У колекційних предметах звертати увагу на тиражі, особливо на картки спортивних гравців.

"Кожен врешті-решт знайде щось цінне. Головне — не зупинятися і продовжувати шукати", — переконаний Кідні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку Кей Вокер, яка залишила магазин секонд-хенду Emmaus Mossley у Великому Манчестері в чудовому настрої — їй вдалося придбати стильний піджак усього за один долар. Проте головний сюрприз чекав на неї не на касі, а в кишені обновки.

А ще ми розповідали про блогера, який полює на рідкісні речі у секонд-хендах. Йому вдалося знайти дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч доларів США, за який він заплатив буквально копійки у магазині мережі Goodwill Outlets.