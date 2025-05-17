Мужчина зарабатывает на секонд-хенде около $80 тысяч ежегодно: до чего он додумался

26-летний Кристофер Кидни из Флемингсбурга (Кентукки, США), твердо убежден, что случайный поход в секонд-хенд может превратиться в источник дополнительного дохода, если подходить к поиску вещей профессионально и с азартом.

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Мужчина регулярно рассказывает о своих находках в Reddit, где его посты стают вирусными. К примеру, недавняя коллекция спортивных карточек собрала тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

Кристофер за три года превратил обычное хобби в полноценный бизнес, который приносит ему ежегодно от 65 до 80 тысяч долларов.

Хобби стало второй работой

Например, недавно он приобрел за менее чем 20 долларов коллекционные предметы с подписями легенд MLB, в частности Дона Мэттингли и Йоги Берра, а также карточку Супер Боула XLII с автографом Пласико Бурресса. Эта коллекция принесла ему более 500 долларов.

"Я начал искать интересные вещи на секонд-хендах три года назад, когда мой друг Брэд рассказал мне об этом занятии. Посещаю магазины по крайней мере пять раз в неделю, иногда даже несколько раз в день, если это не мешает основной работе", — рассказал Кидни изданию Newsweek.

В отличие от большинства, кто считает такие походы обычным хобби, Кидни подходит к делу методично и профессионально. "Охота за раритетами фактически является для меня второй полноценной работой", — говорит мужчина.

Кристофер Кидни зарабатывает на секонд-хенде около $80 тысяч ежегодно Фото: TikTok

Его стратегия базируется на терпеливости и огромных временных инвестициях. "Я ищу видеоигры, одежду, стекло и старые книги. Просматриваю каждый предмет и проверяю его стоимость, если раньше не видел подобного", — добавляет он.

Наиболее удивительной находкой стал подписанный экземпляр книги Гонуса Вагнера, изданной в 1949 году. Впоследствии мужчина продал ее за более чем 50 тысяч долларов. "Это моя самая прибыльная находка", — признался Кидни, который подписал соглашение о неразглашении точной суммы.

Главные советы от Кристофера

Обращать внимание на швы в одежде. Одинарные — винтаж, двойные — более новые;

В книгах проверять страницу с копирайтом, искать издания до 1960 года и автографы;

В коллекционных предметах обращать внимание на тиражи, особенно на карточки спортивных игроков.

"Каждый в конце концов найдет что-то ценное. Главное — не останавливаться и продолжать искать", — убежден Кидни.

Напомним, ранее Фокус писал о британке Кей Уокер, которая покинула магазин секонд-хенда Emmaus Mossley в Большом Манчестере в отличном настроении — ей удалось приобрести стильный пиджак всего за один доллар. Однако главный сюрприз ждал ее не на кассе, а в кармане обновки.

А еще мы рассказывали о блогере, который охотится на редкие вещи в секонд-хендах. Ему удалось найти дизайнерский аксессуар стоимостью несколько тысяч долларов США, за который он заплатил буквально копейки в магазине сети Goodwill Outlets.