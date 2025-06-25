Немец отдал старые кроссовки "Красному кресту", а потом увидел их на секонд-хенде (фото)

Немец с помощью AirTag отследил путь своих кроссовок, переданных на помощь нуждающимся. Его эксперимент раскрыл неожиданную правду о том, как на самом деле работают благотворительные организации.

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Блогер, зарегистрированный в TikTok под ником @moe.haa, выяснил, что на самом деле происходит с одеждой, которую люди сдают в контейнеры для помощи бедным. Для этого он спрятал "маячок" в подошву старых кроссовок и отдал их "Красному Кресту".

Результат удивил даже самого экспериментатора. Его кроссовки проехались через всю Европу — сначала были в Австрии, затем в Словении и Хорватии, пока не оказались в секонд-хенде в Боснии и Герцеговине. "Я полетел в Боснию, чтобы собственными глазами увидеть и выкупить свои кроссовки", — рассказал блогер в видео, которое позже стало вирусным.

Секонд-хенд в Боснии Фото: TikTok

Когда он показал работникам магазина результаты своего расследования, те возразили, мол, товар поступил как благотворительная помощь.

Люди чувствуют себя обманутыми

Видео вызвало волну возмущения среди пользователей TikTok. Многие люди чувствовали себя обманутыми. "Красный Крест", в свою очередь, быстро отреагировал на критику, опубликовав заявление в TikTok. Организация объяснила систему работы с пожертвованной одеждой.

"Лишь определенная часть подаренной одежды действительно бесплатно передается нуждающимся. Большинство сортируется, перепродается или перерабатывается — это необходимо для финансирования социальных проектов", — отметили представители организации.

Заявление "Красного Креста" Фото: TikTok

По словам "Красного Креста", средства от продажи направляются на поддержку незащищенных слоев населения: помощь бездомным и работу с пожилыми людьми. Если верить статистике этой организации, то ежегодно собирается 70-80 тысяч тонн старой одежды. Только половина пригодна для использования, а остальное идет на переработку как сырье.

Ношеная одежда продается официально

"4-5 тысяч тонн одежды передается непосредственно нуждающимся. Если брать во внимание только пригодную для ношения одежду, то это составляет около 10%. Остальное продается", — говорится в официальном заявлении.

Организация подчеркнула, что эта информация является открытой и опубликована на их сайте.

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